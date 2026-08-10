Klub Trabzonspor mengintensifkan langkahnya dalam beberapa jam terakhir untuk merampungkan salah satu transfer paling menonjol di bursa, di mana penyerang asal Uruguay Darwin Nunez kini sangat dekat untuk mengenakan seragam tim Turki tersebut dari Al Hilal Saudi, dalam kesepakatan peminjaman yang menjadi sorotan utama dunia sepak bola.

Menurut situs "61saat" asal Turki, negosiasi dipimpin langsung oleh manajemen klub di bawah presiden Ertugrul Dogan dan wakilnya Ibrahim Sahinkaya, yang mengintensifkan kontak dengan manajemen Al Hilal selama beberapa hari terakhir. Indikasinya menunjukkan bahwa pembicaraan berjalan sangat positif menuju kesepakatan akhir, di mana diskusi saat ini berpusat pada skema finansial transfer tersebut, setelah Trabzonspor mengajukan rencana pembayaran sebesar 8 juta euro untuk peminjaman pemain itu.

Tampaknya ada faktor tak terduga yang memainkan peran menentukan dalam mendekatkan sudut pandang, yaitu Mohamed Salah, sebab kemungkinan reuni Nunez dengan mantan rekan setimnya di Liverpool yang lama bermain di sisinya itu memiliki dampak besar dalam membuat penyerang asal Uruguay tersebut menunjukkan sikap positif terhadap tawaran dari Turki.

Laporan pers asing menegaskan bahwa kepindahan Nunez ke Trabzonspor kini hanya soal waktu, dan bahwa klub Turki yang telah merampungkan kesepakatan awalnya dengan pemain itu kini tengah menyelesaikan poin-poin terakhir yang masih tertunda dengan pihak Saudi, di tengah ekspektasi bahwa berkas ini akan dituntaskan secara final dalam pekan ini, baik dengan persetujuan maupun penolakan.

Langkah ini datang setelah musim yang tidak stabil bagi penyerang berusia 26 tahun itu bersama Al Hilal, di mana ia tampil dalam 24 pertandingan di berbagai kompetisi, yaitu Liga Pro Saudi, Liga Champions Elite Asia, dan Piala Raja, mencetak 9 gol serta memberikan 5 assist selama itu. Namun, ia absen dari lapangan selama 15 pekan terhitung sejak pekan ke-21 di liga, akibat regulasi pendaftaran pemain asing yang melarangnya untuk tampil.