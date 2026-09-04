Gelandang Al Hilal asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, mengukir sejarah baru bersama "Sang Pemimpin" dalam laga menghadapi Al Shabab di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Hilal bertandang ke markas Al Shabab, hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kelima Liga Roshn.

Savic membuka keunggulan bagi Al Hilal pada menit ke-53, setelah mengonversi umpan silang mendatar dari bek Mohamed Mazhari ke dalam gawang.

Gol tersebut menjadi gol keempat yang dicetak gelandang Serbia itu bersama Al Hilal pada musim ini di Liga Roshn, dalam empat pertandingan beruntun, di mana ia telah mencetak gol di setiap pertandingan dari tiga laga sebelumnya.

Ini menjadi awal terbaik bagi Savic bersama Al Hilal, sejak kepindahannya ke skuad tersebut dari Lazio pada bursa transfer musim panas 2023.

Pemain berusia 31 tahun itu melanjutkan penampilan gemilangnya di laga derby melawan Al Shabab, di mana gol ini menjadi gol kelimanya ke gawang mereka, menjadikan Al Shabab sebagai korban favoritnya di Liga Roshn, dengan selisih satu gol dari Al Akhdoud, menurut jaringan statistik "Opta".

Perlu dicatat bahwa Savic tetap menjadi pencetak gol terbanyak Al Hilal di Liga Roshn Arab Saudi pada musim ini, sekaligus pencetak gol terbanyak kedua di kompetisi tersebut secara keseluruhan, dengan selisih dua gol di belakang penyerang Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney.