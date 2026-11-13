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Manchester United mengumumkan penunjukan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, sebagai direktur teknik tim, menggantikan Michael Carrick yang mengundurkan diri. Pelatih baru itu akan memulai tugasnya secara resmi mulai Rabu mendatang, setelah berakhirnya keterikatannya dengan dua laga timnas Amerika Serikat pada jeda internasional yang sedang berlangsung.

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Klub Inggris tersebut menegaskan, dalam pernyataan resmi, pada hari Jumat ini, telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepakbola Amerika Serikat terkait pemberian izin kepada Pochettino dan anggota staf pendampingnya untuk meninggalkan timnas Amerika Serikat, setelah masa kewajiban mereka bersama timnas berakhir.

Manchester United tidak mengumumkan rincian kontrak, namun laporan media Inggris sebelumnya mengindikasikan bahwa sang pelatih akan menandatangani kontrak berdurasi dua setengah tahun.

Manchester United juga menyetujui pembayaran klausul finansial senilai 7,4 juta poundsterling untuk melepaskan pelatih asal Argentina itu dari kontraknya bersama timnas Amerika Serikat.

Pochettino, yang berusia 54 tahun, akan memimpin staf kepelatihan Manchester United pada laga mendatang menghadapi Liverpool di Premier League, yang dijadwalkan berlangsung pada 22 November mendatang, setelah periode jeda internasional berakhir.

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Sebab, meski Manchester United mengumumkan penunjukan sang pelatih hari ini, Pochettino akan melanjutkan tugasnya bersama timnas Amerika Serikat pada periode saat ini, karena ia diperkirakan akan memimpin tim dalam dua laga babak perempat final CONCACAF Nations League menghadapi Haiti.

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Laga pertama digelar pada hari Sabtu, sementara pertandingan leg kedua akan dimainkan pada hari Selasa, sebelum Pochettino menuju kota Manchester untuk memulai tugas barunya.

Pengalaman keempat Pochettino di Inggris

Pelatih asal Argentina ini terkenal dengan gaya ofensifnya yang berlandaskan pressing tinggi dan intensitas permainan, selain perhatiannya dalam membangun tim yang solid serta kemampuannya mengembangkan para pemain dan meningkatkan level individu mereka.

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Pochettino memiliki rekam jejak yang kaya dengan pengalaman di sejumlah liga besar Eropa, karena ia memulai karier kepelatihannya bersama Espanyol pada tahun 2009, sebelum pindah ke Southampton, yang ia bawa meraih perolehan poin terbaik dalam sejarah klub di Premier League saat itu, pada tahun 2014.

Pengalaman paling menonjolnya adalah bersama Tottenham Hotspur, di mana ia menghabiskan lima musim penuh, yang selama itu ia berhasil mengukuhkan posisi tim sebagai salah satu pesaing reguler untuk lolos ke Liga Champions Eropa, setelah membawanya ke turnamen tersebut dalam empat musim beruntun, serta mencapai final kompetisi itu bersamanya untuk pertama kalinya dalam sejarah klub pada tahun 2019.

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Pada tahun 2021, Pochettino menangani Paris Saint-Germain, dan bersamanya ia meraih gelar Liga Prancis, Piala Prancis, serta Piala Super, sebelum pindah ke Chelsea pada tahun 2023.

Stasiun kepelatihan terakhirnya adalah bersama timnas Amerika Serikat, yang ia bawa ke babak 16 besar Piala Dunia, sebelum mencapai kesepakatan untuk menangani Manchester United.

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Awal buruk Carrick memaksa Manchester United berubah

Keputusan Manchester United memecat Carrick datang akibat awal yang katastrofik dari tim musim ini, setelah klub itu mendapati dirinya berada di zona degradasi.

Manchester United hanya meraih satu kemenangan dalam 10 laga pertama di Premier League, berbanding empat kekalahan, sehingga menempati salah satu dari tiga posisi terbawah.

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Meski demikian, Manchester United tetap memuji kontribusi yang diberikan Carrick selama periodenya bersama tim, menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda klub, baik sebagai mantan pemain maupun selama tugas kepelatihan terakhirnya.

Dalam pernyataan klub kemarin hari Kamis disebutkan: "Michael Carrick adalah legenda di Manchester United, dan akan selalu demikian. Sebagaimana yang ia lakukan ketika masih menjadi pemain, ia menunjukkan dedikasi dan profesionalisme tertinggi sepanjang masa kembalinya ke klub."

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Pernyataan itu menambahkan: "Kepemimpinan dan pencapaiannya selama musim lalu akan selalu dihargai dan dibanggakan."