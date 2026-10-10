Bintang Al Hilal, pemain Brasil Gabriel Martinelli dan pemain Inggris Ollie Watkins, berhasil memanfaatkan absennya rekan mereka asal Serbia Sergej Milinkovic-Savic, untuk merebut takhtanya di Liga Roshn.

Al Hilal menjamu rival mereka Al Ittihad, pada hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kedelapan Liga Roshn.

Martinelli membuka keunggulan Al Hilal pada menit ke-11 pertandingan, setelah ia mengubah umpan silang mendatar dari Watkins ke dalam gawang kiper Serbia Predrag Rajkovic.

Watkins menambahkan gol kedua lewat dirinya sendiri pada menit ke-30 pertandingan, setelah memanfaatkan kesalahan aneh dari bek Al Ittihad asal Portugal, Danilo Pereira.

Gelandang Portugal lainnya, Ruben Neves, melepaskan umpan silang yang coba dikuasai Pereira, namun ia gagal melakukannya, sehingga penyerang Inggris itu berhasil mencurinya dan mengubahnya ke dalam gawang.

Dengan demikian, Martinelli dan Watkins menjadi pencetak gol terbanyak Al Hilal pada musim ini di Liga Roshn dengan koleksi 4 gol, menyamai Savic yang absen dari pertandingan karena cedera.

Duet ini khususnya tampil cemerlang dalam dua pertandingan terakhir, di mana sayap Brasil itu mencetak hat-trick ke gawang Al Taawoun pada pekan lalu, sementara penyerang Inggris itu mencetak dua gol dan menciptakan dua assist pada pertandingan yang sama.