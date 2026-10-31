Real Madrid berusaha meraih kemenangan atas tuan rumah Racing Santander di Liga Spanyol pada Minggu malam besok, untuk melepaskan diri dari kebersamaannya dengan Barcelona dalam sebuah daftar khusus.

Real Madrid memasuki laga besok di peringkat ketiga klasemen Liga dengan koleksi 24 poin, dan tampil dengan saraf yang tenang setelah kemenangannya di El Clasico pada pekan lalu.

Menurut statistik "Opta", Real Madrid memuncaki daftar tim yang paling banyak menang atas Racing Santander di kandang lawan pada Liga Spanyol, seimbang dengan Barcelona dan Athletic Bilbao.

Racing kalah dari Real Madrid dalam 16 pertandingan dari total 44 pertemuan di kandangnya, dan itu adalah hasil yang sama di hadapan Barcelona dari total 44 pertandingan juga, serta di hadapan Athletic Bilbao dari total 45 pertandingan.

Racing juga kebobolan 67 gol dari Real Madrid, yang merupakan koleksi tertinggi kedua setelah Barcelona yang mencetak 68 gol ke gawang mereka, sehingga gol apa pun dari tim Kerajaan besok akan menyamai koleksi rivalnya.

Rangkaian 11 pertandingan?

Racing Santander juga tidak meraih satu kemenangan pun dalam 10 pertandingan terakhirnya menghadapi Real Madrid di Liga Spanyol, kalah dalam 9 di antaranya dan imbang dalam satu pertandingan.

Racing berpotensi menyamai rangkaian terpanjang kedua mereka tanpa kemenangan menghadapi tim Kerajaan di kompetisi ini, yang membentang hingga 11 pertandingan (3 hasil imbang dan 8 kekalahan) antara tahun 1982 dan 1994, dengan catatan bahwa rangkaian terpanjang mencapai 13 pertandingan (dua hasil imbang dan 11 kekalahan) antara tahun 1951 dan 1973.

Di sisi lain, Real Madrid meraih poin dalam 5 pertandingan tandang terakhirnya menghadapi Racing Santander di Liga Spanyol, dengan meraih 4 kemenangan dan satu hasil imbang, serta menjaga gawangnya tetap bersih dalam 4 di antaranya.

Real Madrid belum pernah menjalani 6 pertandingan tandang beruntun menghadapi Racing tanpa kekalahan di kompetisi ini kecuali satu kali, pada September 1961, ketika mereka meraih 4 kemenangan dan dua hasil imbang.