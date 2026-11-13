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Timnas Mesir U-17 selangkah lebih dekat untuk memastikan satu tempat di putaran final Piala Afrika untuk pemain muda, setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun di kualifikasi zona Afrika Utara, usai menundukkan Maroko dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Olimpiade Kota Sousse, Tunisia, pada lanjutan pertandingan putaran kedua.

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Youssef Ali mencetak gol kemenangan untuk timnas Mesir pada menit ke-11 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, memberi Mesir keunggulan lebih awal, setelah Mohamed Mostafa "Costa" gagal mengeksekusi tendangan penalti satu menit sebelumnya, yang diberikan wasit asal Aljazair Mohamed Rafik Ouina untuk Omar Chaboun.

Timnas Mesir pun memperkukuh posisinya di puncak klasemen kualifikasi setelah menambah koleksi poinnya menjadi 6, meraih nilai sempurna dalam dua laga pertama di bawah asuhan pelatih kepala Abdel Sattar Sabry.

Mesir sebelumnya mengawali perjalanan dengan kemenangan atas Tunisia, sebelum melanjutkan hasil positif mereka menghadapi Maroko, sehingga kini berada di ambang lolos ke putaran final kontinental.

Kemenangan atas Maroko memberi timnas Mesir keunggulan penting dalam perburuan tiket lolos, setelah mengungguli pesaing langsung dalam perebutan dua tiket promosi, sebelum menjalani laga terakhir di kualifikasi yang akan sangat menentukan identitas para tim yang lolos.

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Di sisi lain, jornada kedua menyaksikan kemenangan telak timnas Tunisia atas Aljazair, sehingga kedua tim terus bersaing memperebutkan salah satu tiket lolos.

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Timnas Aljazair sebelumnya mengawali perjalanan dengan kemenangan atas Maroko, sehingga perhitungan untuk lolos tetap terbuka meski Mesir memuncaki klasemen dengan 6 poin.

Timnas Mesir bersiap menghadapi timnas Aljazair pada Senin mendatang, dalam jornada terakhir kualifikasi, dengan tekad menegaskan keunggulan mereka dan mengakhiri perjalanan dengan hasil positif yang memperkuat peluang lolos ke turnamen Afrika. Laga ini memiliki arti khusus bagi timnas Aljazair, yang berupaya menebus kekalahan dari Tunisia dan mempertahankan peluang bersaing memperebutkan salah satu tiket promosi.

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Kualifikasi zona Afrika Utara diikuti 4 tim, yakni Mesir, Aljazair, Maroko, dan Tunisia, setelah timnas Libya mengundurkan diri, dengan peraih peringkat pertama dan kedua lolos ke putaran final Piala Afrika U-17, yang dijadwalkan berlangsung di Maroko.

Timnas Mesir berharap dapat memanfaatkan awal yang kuat dan memastikan kelolosan mereka pada jornada terakhir.