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Kapten Inggris Harry Kane mencetak gol pembuka lewat penalti dalam laga Nations League di Spanyol dan menyamai rekor yang telah bertahan sangat lama.

Berkat gol tandang itu, pemain berusia 33 tahun tersebut menjadi pemain kedua dalam sejarah timnas Inggris yang mencetak setidaknya satu gol dalam tujuh pertandingan tandang berturut-turut.

Sebelumnya, hanya Tom Finney yang mampu melakukannya. Mantan pemain lini serang itu mencatatkan rentetan tersebut antara September 1946 dan Mei 1948.

Hari-hari penuh momen istimewa pun terus berlanjut bagi Kane. Belum lama ini, sebelum kemenangan 2-1 atas Kroasia di Stadion Wembley, London, penyerang Bayern itu mendapat penghormatan atas keberhasilannya meraih Ballon d'Or. Putra mahkota Inggris Pangeran William dan legenda penjaga gawang Peter Shilton turut hadir. Para penonton di tribune memberikan penghormatan lewat koreografi berskala besar.

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Terpilihnya Kane sebagai pemain terbaik dunia mengakhiri penantian panjang sepakbola Inggris: sebelum sang pencetak gol, Michael Owen adalah pemain terakhir yang membawa penghargaan itu ke negeri asal sepakbola pada 2001.

Getty Images

Penampilan terbanyak untuk timnas Inggris: Siapa yang digeser pemegang rekor Harry Kane?

Dengan tampil melawan Kroasia, Kane juga mencatatkan penampilan ke-126 bersama Three Lions dan melampaui pemuncak daftar sebelumnya, Shilton, yang telah memegang rekor tersebut selama beberapa dekade. Kane kemudian mengatakan: "Saya pikir ini salah satu pencapaian terbesar dalam karier saya."

Media dalam negeri maupun internasional juga memuji pemenang Ballon d'Or tersebut. Daily Mail misalnya menulis: "Kane pantas masuk jajaran legenda sepakbola karena ia salah satu penyerang paling mematikan dalam sejarah. Ia pantas masuk jajaran legenda karena kerendahan hati yang ditunjukkannya dan komitmennya untuk terus berkembang." Media Swiss, Blick bertanya: "Kapan ia akan dianugerahi gelar kesatria?"