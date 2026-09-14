Bagdad Bounedjah, penyerang asal Aljazair yang membela Al-Shamal Qatar, mencatatkan sejarah baru di ajang Liga Champions Asia Elite, lewat gerbang klub Al-Ittihad Arab Saudi.

Al-Ittihad bertandang ke markas Al-Shamal, pada hari Senin ini, di Stadion Al-Bayt di Al-Khor, dalam laga pekan pertama fase liga di turnamen Asia tersebut.

Bounedjah membuka keunggulan bagi Al-Shamal pada menit ke-63, setelah menerima umpan mendatar di dalam kotak penalti Al-Ittihad, lalu menyelesaikannya dengan kaki kirinya, sebelum bola membentur pemain bertahan dan bersarang di gawang yang dikawal kiper asal Serbia, Predrag Rajkovic.

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Gol tersebut bersejarah bagi sang penyerang Aljazair, dan juga bagi Al-Shamal, karena itu merupakan gol pertama klub Qatar tersebut sepanjang sejarah di ajang Liga Champions Asia Elite, tepatnya pada pertandingan pertama mereka dalam sejarah kompetisi itu.

Bounedjah juga kembali mencetak gol di turnamen Asia setelah absen kurang lebih 3 tahun, di mana gol terakhirnya di kompetisi tersebut terjadi pada 4 Desember 2023, saat mantan klubnya Al-Sadd bermain imbang 2-2 dengan Nasaf Qarshi asal Uzbekistan, pada pekan kedelapan fase liga.

Secara keseluruhan, gol ini merupakan gol ke-30 yang dicetak Bagdad Bounedjah di ajang Liga Champions Asia, setelah sebelumnya ia mencetak 29 gol bersama mantan klubnya Al-Sadd sejak edisi 2018.