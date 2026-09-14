Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-QAT-QSL-SADD-SHAMALAFP

Diterjemahkan oleh

Lewat gerbang Al Ittihad, Bounedjah torehkan sejarah baru di Liga Champions Asia

B. Bounedjah
Al-Shamal vs Al Ittihad
Al-Shamal
Al Ittihad
AFC Champions League Elite
Aljazair
Qatar
Arab Saudi

Striker Aljazair tampil gemilang menghadapi "The Tigers"

Bagdad Bounedjah, penyerang asal Aljazair yang membela Al-Shamal Qatar, mencatatkan sejarah baru di ajang Liga Champions Asia Elite, lewat gerbang klub Al-Ittihad Arab Saudi.

Al-Ittihad bertandang ke markas Al-Shamal, pada hari Senin ini, di Stadion Al-Bayt di Al-Khor, dalam laga pekan pertama fase liga di turnamen Asia tersebut.

Bounedjah membuka keunggulan bagi Al-Shamal pada menit ke-63, setelah menerima umpan mendatar di dalam kotak penalti Al-Ittihad, lalu menyelesaikannya dengan kaki kirinya, sebelum bola membentur pemain bertahan dan bersarang di gawang yang dikawal kiper asal Serbia, Predrag Rajkovic.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiket Anda sekarang!

Gol tersebut bersejarah bagi sang penyerang Aljazair, dan juga bagi Al-Shamal, karena itu merupakan gol pertama klub Qatar tersebut sepanjang sejarah di ajang Liga Champions Asia Elite, tepatnya pada pertandingan pertama mereka dalam sejarah kompetisi itu.

Bounedjah juga kembali mencetak gol di turnamen Asia setelah absen kurang lebih 3 tahun, di mana gol terakhirnya di kompetisi tersebut terjadi pada 4 Desember 2023, saat mantan klubnya Al-Sadd bermain imbang 2-2 dengan Nasaf Qarshi asal Uzbekistan, pada pekan kedelapan fase liga.

Secara keseluruhan, gol ini merupakan gol ke-30 yang dicetak Bagdad Bounedjah di ajang Liga Champions Asia, setelah sebelumnya ia mencetak 29 gol bersama mantan klubnya Al-Sadd sejak edisi 2018.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google