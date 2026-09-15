Klub Barcelona, pada hari Selasa ini, menyampaikan pesan baru kepada bintang muda Mesirnya, Hamza Abdel Karim, sebelum prosesi penandatanganan kontrak barunya dengan klub Catalan tersebut.

Barcelona sebelumnya mengumumkan pada hari Jumat lalu bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Hamza Abdel Karim untuk memperpanjang kontraknya bersama Barca hingga tahun 2030, dengan prosesi penandatanganan kontrak baru akan digelar pada hari Selasa ini.

Dan sebelum dimulainya prosesi penandatanganan kontrak, Barcelona mengunggah melalui halaman resminya di "X" sebuah foto Hamza Abdel Karim, dengan latar belakang salah satu piramida dan patung Sphinx, seraya memberi keterangan: "Lahir di Mesir.. takdirnya di Barcelona".

Hamza sebelumnya tiba di Barcelona dari Al Ahly Mesir pada Januari lalu, untuk menghabiskan 6 bulan dengan status pinjaman bersama tim cadangan, sebelum klub Catalan tersebut memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian permanen senilai 1,5 juta euro.

Bintang muda Mesir itu tampil bersama tim utama selama periode persiapan menyongsong musim baru, dan tampil menonjol dengan mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan, sehingga meyakinkan pelatih asal Jerman Hansi Flick dan para pejabat Barca.

Hamza Abdel Karim berada di bangku cadangan Barcelona di semua pertandingan sepanjang awal musim ini, dan tampil beberapa menit dalam kemenangan telak atas Rayo Vallecano (5-2) pada pekan ketiga LaLiga.

Perlu dicatat bahwa Hamza Abdel Karim merupakan salah satu pemain timnas Mesir yang tampil di Piala Dunia 2026, di mana pasukan Mesir mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya sebagai sebuah pencapaian bersejarah.

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