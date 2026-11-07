Barcelona akan bertandang ke markas Atletico Madrid, Minggu besok, di Stadion Metropolitano, dalam laga puncak pekan ke-12 Liga Spanyol.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Lamine Yamal, bintang Barca, telah menjalani 6 pertandingan di stadion klub ibu kota tersebut, dengan meraih 5 kemenangan berbanding satu kekalahan, serta mencetak dua gol dan menyumbang satu assist.

Lamine Yamal menjalani menit-menit pertamanya di Stadion Metropolitano pada ajang Liga Spanyol dalam pekan ke-29 musim 2023-2024.

Winger muda itu tampil pada menit ke-61 menggantikan Raphinha, dan tim Catalan berhasil memenangi pertandingan dengan skor telak 3-0.

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Adapun pertandingan kedua berlangsung pada pekan ke-28 Liga Spanyol musim 2024-2025, yang menyaksikan penampilan gemilang Yamal, salah satu bintang paling menonjol dalam comeback dramatis Barca, setelah mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan dengan skor 4-2.

Yamal mencetak gol ketiga untuk tim asuhan pelatih Hansi Flick pada menit ke-90+3, memberikan timnya keunggulan 3-2, dan juga meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan.

Pertemuan ketiga terjadi pada leg kedua semifinal Copa del Rey musim 2024-2025. Laga leg pertama di Stadion Spotify Camp Nou berakhir imbang 4-4.

Sementara di Stadion Metropolitano, Yamal tampil selama 87 menit dan memberikan assist kepada Ferran Torres, yang mencetak gol keunggulan 1-0 pada menit ke-26, sehingga Barcelona memastikan tiket lolos ke final turnamen.

Pertemuan keempat merupakan satu-satunya kekalahan yang dialami Yamal di Stadion Metropolitano, dengan skor 0-4 pada leg pertama semifinal Copa del Rey musim lalu.

Dalam pertandingan kedua dari terakhirnya di Stadion Metropolitano, Lamine Yamal kembali meraih tiga poin di Liga Spanyol pada pekan ke-30 musim lalu, setelah Barcelona meraih kemenangan sulit dengan skor 2-1.

Adapun pertemuan terakhir yang dijalani winger muda itu menghadapi Atletico Madrid di stadion tuan rumah berlangsung pada leg kedua perempat final Liga Champions Eropa musim 2025-2026, dan berakhir dengan rasa pahit bagi tim Catalan setelah tersingkir dari turnamen.

Yamal mencetak gol cepat yang memberikan harapan bagi para suporter Barcelona untuk bangkit, tetapi pertandingan berakhir dengan kemenangan Barca 2-1, sebuah hasil yang tidak cukup untuk menutup kekalahan di leg pertama di Barcelona dengan skor 0-2.

Yamal datang ke pertemuan mendatang dengan catatan persentase kemenangan 83,33% di Stadion Metropolitano, menjelang bentrokan yang dinanti memperebutkan puncak klasemen Liga Spanyol pada pekan ke-12.