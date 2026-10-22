Penyerang veteran asal Polandia, Robert Lewandowski, yang kini membela klub Amerika Chicago Fire, menyatakan dukungannya untuk mantan rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal, agar memenangi penghargaan Ballon d'Or 2026. Ia juga memuji penampilan pemain Inggris Harry Kane dan pemain Prancis Michael Olise, duo Bayern Munich.

Lewandowski mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar "The Athletic": "Tentu saja, saya mendukung Lamine memenangi Ballon d'Or, karena ia luar biasa, terutama untuk usianya (19 tahun)."

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Mantan penyerang Bayern Munich itu menambahkan: "Harry Kane datang ke Bayern dalam puncak performanya, dan apa yang ia lakukan luar biasa, serta jumlah gol yang ia cetak, terutama karena Bayern kehilangan tipe penyerang seperti ini setelah kepergian saya. Dengan kehadirannya, mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik."

Mengenai bintang Prancis itu, ia berkata: "Bagi saya, Olise adalah pemain yang membuat Anda berkata: wow. Ia adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Dan saya rasa kerja sama dan kolaborasi antara Kane, Olise, dan Diaz ini bagaikan kombinasi yang sempurna."

Ia melanjutkan: "Olise memiliki masa depan yang cerah di hadapannya. Saya tahu semua orang membicarakan Lamine, tetapi kadang saya mencoba mencari pemain-pemain yang berbeda, dan melihat hal-hal yang belum diperhatikan semua orang. Bagi saya, mungkin jika Olise mencetak satu atau dua gol di Piala Dunia, ia pun akan menjadi kandidat terkuat untuk memenangi Ballon d'Or, bersama Lamine atau juga Harry Kane."

Ia pun terus berbicara tentang mantan pemain Crystal Palace itu: "Keputusan-keputusannya sempurna. Ia tahu timing, dan tahu kapan harus menembak untuk mencetak gol, serta tahu kapan harus mengoper bola, dan jenis umpan apa yang harus ia lakukan. Saya suka menonton Lamine, tetapi saya juga suka menonton Olise, dan mengikuti cara mereka bermain."

"Bayern luar biasa"

Mengenai penampilan tim asal Bavaria itu, ia berkata: "Melihat cara mereka bermain musim lalu, saya rasa satu-satunya hal yang Bayern lewatkan adalah gelar Liga Champions Eropa. Seandainya mereka memenanginya, mungkin hal itu akan dipandang setara dengan apa yang kami raih pada tahun 2020, ketika kami memenangi segalanya, karena mereka tampil luar biasa."

Lewandowski melanjutkan: "Liga Jerman sedikit berubah, selama satu atau dua tahun terakhir, dibandingkan dengan periode ketika saya masih ada di sana. Jika Anda melihat Bayern Munich mengalahkan Leipzig sekarang dengan skor 6-1, mungkin pertandingan itu tidak ideal bagi liga. Namun tentu saja, cara Bayern berkembang adalah hal yang luar biasa, dan semua orang bisa belajar darinya, serta berusaha mengikuti jejaknya."



