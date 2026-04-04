Penyerang Polandia Robert Lewandowski kembali menunjukkan ketajamannya di depan gawang dengan cara terbaik untuk melupakan kekecewaannya di level internasional setelah impian lolos ke Piala Dunia 2026 sirna.

Timnas Polandia berhasil mencapai final play-off kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, di mana mereka menghadapi Swedia di kandang lawan. Setelah pertandingan yang seimbang dan penuh ketegangan, bintang Arsenal Viktor Gjekiri membawa Swedia menang 3-2 di menit-menit akhir pertandingan dan merebut tiket lolos.

Situasi Lewandowski berbeda malam ini, di mana ia berperan sebagai "pembunuh", dan mematahkan perlawanan Atletico Madrid dengan gol telat pada menit ke-87, membawa Barcelona menang (2-1) dan memperlebar jarak dengan runner-up Real Madrid menjadi tujuh poin.

Dengan gol ini, penyerang asal Polandia tersebut menambah koleksi golnya menjadi 117 gol bersama Barcelona, menyamai rekor legenda Bulgaria Hristo Stoichkov bersama Barcelona, menurut statistik akun Mr. Sheph yang mengkhususkan diri pada sepak bola Spanyol.

Menurut sumber yang sama, Lewandowski bersama Stoichkov berada di peringkat ke-14 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub Catalan tersebut.

Namun, Lewandowski unggul dalam kecepatan mencetak jumlah gol tersebut hanya dalam 185 pertandingan, sementara mantan bintang Bulgaria itu mencapainya dalam 255 pertandingan.

Perbedaan ini mencerminkan efisiensi mencetak gol yang luar biasa dari pemain Polandia berpengalaman berusia 37 tahun ini, yang terus menunjukkan performa tinggi di bawah asuhan Hans Flick, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial di akhir musim, hal yang mungkin mengubah pandangan Barcelona mengenai masa depannya.

