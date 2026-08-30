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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Leverkusen Masuk dengan Serius ke Perburuan Tanda Tangan Bintang Barcelona

Transfers
Barcelona
Bayer Leverkusen
M. Casado
LaLiga
Bundesliga
Spanyol
Jerman

Proyek serupa milik Barca

Bayer Leverkusen masuk dengan serius dalam perburuan untuk merekrut salah satu pemain Barcelona pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Marc Casado, gelandang Barcelona, menghadapi hari-hari krusial untuk menentukan masa depannya, di tengah masuknya Bayer Leverkusen secara serius dalam perburuan untuk merekrutnya, di samping berlanjutnya tekanan dari Besiktas untuk mendapatkan jasanya selama hari-hari terakhir periode transfer.

Marc Casado berusia 22 tahun dan menanti kepastian masa depannya pada hari-hari terakhir bursa transfer.

Gelandang Barcelona ini merupakan salah satu pemain yang mungkin hengkang dari skuad tim Catalan pada fase terakhir periode transfer.

Tujuan ke Jerman tampak menarik bagi Casado, karena proyek Leverkusen sesuai dengan karakteristik gelandang yang meniti karier di akademi La Masia tersebut, baik melalui ketergantungan mereka pada para pemain muda maupun filosofi permainan yang memiliki sejumlah kemiripan dengan gaya Barcelona.

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Selain itu, tim Jerman itu musim ini dilatih oleh Carles Martinez, pelatih asal Catalan yang menjalani musim pertamanya sebagai kepala staf teknis Bayer Leverkusen, dan ia mengenal Casado dengan baik begitu pula tahapan pembinaannya di akademi Barcelona.

Faktor ini bisa menjadi daya tarik khusus bagi gelandang tersebut saat mengevaluasi tawaran itu.

Dengan demikian, Leverkusen tampil sebagai pilihan menarik bagi Casado, yang bisa saja menemukan di Jerman sebuah tim yang sedang berkembang dan mampu memberikan peran menonjol kepada bakat-bakat muda.

Skenario ini memungkinkan pemain lulusan akademi Barcelona itu untuk melanjutkan perkembangannya di sebuah kompetisi papan atas seperti Liga Jerman.

Sebaliknya, Besiktas terus menekan demi merekrut sang gelandang, di mana tim Turki itu, bersama Leverkusen, merupakan klub yang paling serius menunjukkan ketertarikannya untuk mendapatkan jasa Casado pada fase terakhir bursa transfer.

Liga Primer Inggris juga menyaksikan sejumlah pergerakan untuk menjajaki sikap sang pemain, di mana beberapa klub menanyakan situasinya, di antaranya Everton, hanya saja ketertarikan ini hingga kini belum berubah menjadi sebuah tawaran yang memungkinkan untuk membicarakan negosiasi tingkat lanjut.

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