Pelatih Girona, Míchel, yang secara tegas masuk dalam radar Ajax, juga mendapat minat serius dari Bayer Leverkusen. Hal itu dilaporkan oleh surat kabar Jerman, BILD. Dengan demikian, Ajax tiba-tiba memiliki pesaing tangguh baru dalam perebutan pelatih asal Spanyol tersebut.

Direktur teknis Jordi Cruijff sedang sibuk mempersiapkan musim depan, baik dalam hal skuad pemain maupun staf teknis. Oleh karena itu, nama Míchel telah lama disebut-sebut di Amsterdam sebagai calon pengganti Óscar Garcia.

Menurut sumber internal, pembicaraan awal konon sudah berlangsung. Kolumnis Henk Spaan dari Het Parool bahkan memberi isyarat bahwa Míchel sudah setuju dengan Ajax seminggu yang lalu. Davy Klaassen juga berbicara tentang pelatih tersebut di Ziggo Sport awal pekan ini.

Namun, pihak Ajax harus waspada, karena kini Bayer Leverkusen juga memasukkan nama pelatih Girona tersebut ke dalam daftar pendek mereka. Menurut BILD, Míchel sudah menjadi kandidat utama setahun lalu untuk menggantikan Xabi Alonso di klub Jerman tersebut.

Namun, saat itu pilihan jatuh pada Erik ten Hag, yang dipecat setelah hanya beberapa pertandingan. Pelatih asal Denmark, Kasper Hjulmand, mengambil alih kendali, tetapi juga gagal meyakinkan.

Leverkusen, yang musim ini masih aktif di Liga Champions, mengalami tahun yang mengecewakan. Tim asuhan Hjulmand berada di peringkat keenam, yang berarti klub tersebut akan berlaga di Liga Europa musim depan.

Setelah menjalani masa-masa sukses bersama Rayo Vallecano, Huesca, dan Girona, Míchel pun mengalami kesulitan yang jauh lebih besar dalam dua musim terakhir. Tahun lalu, timnya finis di peringkat keenam belas, sementara Girona kembali terjerat dalam pertarungan menghindari degradasi musim ini. Dengan posisi ke-18 saat ini dan masih tersisa tiga putaran pertandingan, situasi ini jauh dari kata putus asa: selisih poin antar tim di LaLiga memang sangat tipis.