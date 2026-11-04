Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Diterjemahkan oleh

Let me translate this headline from Arabic to Indonesian. "بالفيديو: الثامن.. هدف عربي تاريخي يزيد معاناة ريال مدريد" "بالفيديو" = Video / Dalam video "الثامن" = yang kedelapan ".." separator "هدف عربي تاريخي" = gol bersejarah pemain Arab "يزيد معاناة ريال مدريد" = menambah penderitaan Real Madrid Video: Gol Kedelapan, Gol Bersejarah Pemain Arab yang Menambah Penderitaan Real Madrid

AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League
A. Koita
Yunani
Spanyol
Mauritania

Courtois kebobolan gol mengejutkan di Yunani

Real Madrid kebobolan gol mengejutkan dari kaki pemain Arab, membuat penderitaan mereka dalam laga-laga tandang di Liga Champions Eropa kian bertambah.

Tim Kerajaan itu kebobolan gol hanya 12 menit setelah dimulainya laga melawan tuan rumah AEK Athena asal Yunani, pada Rabu malam ini, dalam pekan keempat fase liga.

Pemain asal Mauritania, Aboubakary Koita, yang berusia 28 tahun, menerima umpan dari Luka Jovic, mantan bintang Real Madrid, di garis kotak penalti, dan melepaskan tembakan keras yang bersarang di pojok kiri gawang Thibaut Courtois.

Menurut jaringan "Opta", Koita menjadi pemain Mauritania pertama yang mencetak gol sepanjang sejarah Liga Champions Eropa, dan merupakan pemain Mauritania kedua yang tampil di turnamen tersebut, setelah Jordan Lefort yang bermain di edisi 2021-2022 bersama Young Boys.

Pertandingan berikutnya
VAL

VAL

LaLiga

07 Nov 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Super League

08 Nov 2026

LEV

LEV

Menurut statistik jaringan "Stats Foot" asal Prancis, ini adalah gol kedelapan yang bersarang di gawang Real Madrid dalam 3 laga tandang terakhir mereka di turnamen benua tersebut.

Sebelumnya, Real Madrid kebobolan 3 gol dari Roma pada pekan kedua musim ini (dalam kemenangan 4-3), dan sebelum itu mereka kebobolan 4 gol dari Bayern Munich pada leg kedua perempat final musim lalu (dalam kekalahan 3-4).

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google