Real Madrid kebobolan gol mengejutkan dari kaki pemain Arab, membuat penderitaan mereka dalam laga-laga tandang di Liga Champions Eropa kian bertambah.

Tim Kerajaan itu kebobolan gol hanya 12 menit setelah dimulainya laga melawan tuan rumah AEK Athena asal Yunani, pada Rabu malam ini, dalam pekan keempat fase liga.

Pemain asal Mauritania, Aboubakary Koita, yang berusia 28 tahun, menerima umpan dari Luka Jovic, mantan bintang Real Madrid, di garis kotak penalti, dan melepaskan tembakan keras yang bersarang di pojok kiri gawang Thibaut Courtois.

Menurut jaringan "Opta", Koita menjadi pemain Mauritania pertama yang mencetak gol sepanjang sejarah Liga Champions Eropa, dan merupakan pemain Mauritania kedua yang tampil di turnamen tersebut, setelah Jordan Lefort yang bermain di edisi 2021-2022 bersama Young Boys.

Menurut statistik jaringan "Stats Foot" asal Prancis, ini adalah gol kedelapan yang bersarang di gawang Real Madrid dalam 3 laga tandang terakhir mereka di turnamen benua tersebut.

Sebelumnya, Real Madrid kebobolan 3 gol dari Roma pada pekan kedua musim ini (dalam kemenangan 4-3), dan sebelum itu mereka kebobolan 4 gol dari Bayern Munich pada leg kedua perempat final musim lalu (dalam kekalahan 3-4).