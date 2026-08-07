Klub Al Ittihad berhasil melindungi salah satu talenta mudanya dari godaan rival tradisional, Al Hilal, setelah pemain tersebut ditemukan oleh mantan pelatih Prancisnya, Laurent Blanc.

Al Ittihad mengunggah cuitan melalui akun resminya di situs "X", yang mengumumkan perpanjangan kontrak sang winger muda, Suhaib Hosawi, selama 3 musim, sehingga ia akan tetap bersama tim hingga 2029.

Hal ini menyusul penampilan gemilang yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun tersebut bersama tim Al Ittihad U-21 sepanjang musim lalu di Liga Joy Elite.

Sebelumnya, laporan media mengungkap keinginan Al Hilal untuk mendatangkan Hosawi, guna memperkuat tim U-21 mereka pada musim mendatang di Liga Joy.

Dengan perpanjangan kontrak Hosawi, berarti Al Ittihad telah mengamankan talenta kedua dalam kurun waktu 48 jam, setelah sebelumnya mengumumkan, pada hari Kamis kemarin, perpanjangan kontrak pemainnya Mohammed Fallatah, juga untuk 3 tahun ke depan.

Fallatah dipromosikan ke tim utama sekitar dua tahun lalu, tepatnya pada 2024, di bawah asuhan pelatih Prancis Laurent Blanc, saat usianya baru 17 tahun, di mana ia mengungkapkan kekagumannya terhadap bakat pemain tersebut.

Al Ittihad tengah bersiap menghadapi awal musim baru, tepatnya pada 11 Agustus mendatang, ketika mereka bertemu dengan Al Jazira asal Uni Emirat Arab, pada babak kualifikasi Liga Champions Asia Elite.

"Sang Dekan" akan memulai perjalanannya di Liga Saudi pada hari Sabtu 15 Agustus mendatang, ketika mereka menjamu Al Khaleej, di Stadion Al Inma, pada pekan pertama.