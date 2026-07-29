Barcelona menanti suntikan dana selama bursa transfer musim panas ini, setelah pemain internasional Maroko sekaligus winger Real Betis, Abdessamad Ezzalzouli, masuk dengan kuat ke dalam radar klub Italia AS Roma dalam sebuah transfer yang nilainya bisa mencapai 60 juta euro.

Menurut yang diungkap surat kabar Spanyol "Sport", Roma telah memulai negosiasinya dengan Real Betis untuk merekrut Ezzalzouli, setelah upayanya menggaet Antonio Nusa, pemain Leipzig, mengalami kebuntuan, di mana klub Italia itu bersiap untuk mengajukan tawaran senilai 55 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai bonus, sebuah angka yang mendekati nilai klausul pelepasan dalam kontrak sang pemain.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa manajemen Real Betis tidak keberatan menjual pemain itu, tetapi mereka mensyaratkan persetujuan pribadi dari sang pemain, di samping tawaran yang harus mencapai nilai klausul pelepasan sebesar 60 juta euro.

Barcelona memantau perkembangan transfer ini dengan penuh perhatian, bukan karena keinginan untuk memulangkan sang pemain, melainkan karena keuntungan finansial yang mungkin bisa mereka raih dari proses penjualan tersebut, sebab klub Katalan itu masih memiliki 20% dari hak ekonomi Ezzalzouli, yang berarti mereka bisa memperoleh sekitar 11 juta euro apabila transfer ini terjadi dengan nilai yang diperkirakan.

Laporan itu menjelaskan bahwa Barcelona pada awalnya telah menjual 50% hak atas pemain tersebut kepada Real Betis seharga 7,5 juta euro, sebelum melepas 30% tambahan dalam kesepakatan yang memungkinkan berakhirnya masa pinjaman Vitor Roque dan kepindahannya ke Palmeiras, dengan tetap mempertahankan porsi 20% dari hak ekonomi.

Meski sejumlah klub Liga Inggris menaruh minat, seperti Newcastle dan Aston Villa, klub yang disebut terakhir menarik diri dari gagasan menggaet sang pemain setelah merekrut Alejandro Garnacho, sementara Newcastle terus memantau situasi, di saat Roma tampak paling dekat untuk merampungkan transfer ini.

"Sport" menambahkan bahwa Ezzalzouli juga menerima tawaran dari Liga Saudi, tetapi ia lebih memilih untuk melanjutkan perjalanannya di Eropa, sementara Barcelona tidak berpikir untuk merekrutnya kembali musim panas ini, meski Hansi Flick berminat memperkuat posisi winger, setelah klub berhasil menggaet Anthony Gordon dan Karim Adeyemi.

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