Lequincio Zeefuik tampil sangat impresif dan membawa Fortuna melewati FC Groningen

Fortuna Sittard meraih kemenangan saat bertandang ke markas FC Groningen pada Jumat malam: 2-3. Lequincio Zeefuik memimpin timnya dengan satu gol indah dan satu assist ciamik.

Dalam 15 menit pertama, Fortuna Sittard unggul lebih dulu di Groningen. Lecquinio Zeefuik memperdaya Thijmen Blokzijl dengan sebuah gerakan tipuan di kotak penalti, setelah itu sang penyerang memberikan umpan tarik sempurna kepada Mohamed Ihattaren. Gelandang itu tidak mengontrol bola lebih dulu dan langsung melepaskan tembakan yang berbuah gol.

Fortuna tak lama menikmati keunggulan tersebut. Setelah tendangan indah dari Etienne Vaessen, Thom van Bergen berbalik meninggalkan lawannya, lalu memberikan bola kepada Jorg Schreuders, yang kemudian menyodorkannya kepada David van der Werff: 1-1.

Tak lama berselang, wakil Limburg itu kembali unggul. Kali ini Zeefuik sendiri yang mencatatkan gol. Ia dikirim berlari di belakang lini pertahanan Groningen dan dengan brilian mencungkil bola melewati Vaessen.

Pada babak kedua, Groningen tampil lebih baik. De Trots van het Noorden beberapa kali sangat dekat dengan gol. Thom van Bergen, misalnya, menanduk sebuah umpan silang yang membentur tiang.

Tika de Jonge juga melihat sundulannya melintas tipis di sisi luar tiang. Pada akhirnya, Groningen menyaksikan hukum sepak bola yang sudah setua permainan itu kembali terjadi: Fortuna unggul 1-3.

Tim asal Limburg itu menekan di lini tengah dan merebut bola melalui Edouard Michut. Pemain Prancis itu memberi umpan kepada Anthony Descotte, yang melepaskan tembakan akurat dari luar kotak penalti.

Pada fase akhir laga, FC Groningen sempat tampak akan mendapatkan penalti, tetapi VAR menggagalkannya. Pemain pengganti Ondrejka memang dijatuhkan, tetapi ia sudah berada dalam posisi offside.

Tiga menit sebelum waktu normal usai, FC Groningen akhirnya kembali ke dalam pertandingan. Justin Hubner berniat menyundul bola kembali kepada kiper Mathijs Branderhorst, tetapi sang penjaga gawang baru saja melangkah maju, sehingga bola melambung melewatinya dan masuk ke gawang sendiri: 2-3.

Berkat kemenangan ini, Fortuna kini berada di posisi kelima VriendenLoterij Eredivisie (7 poin dari 4 laga). FC Groningen berada di posisi keenam (6 poin dari 4 laga).