Leonne Stentler menuai kritik setelah menyebarkan informasi yang sepenuhnya keliru mengenai James Rodríguez

Leonne Stentler harus menanggung konsekuensi berat pada Selasa malam. Analis NOS tersebut menyampaikan informasi yang sepenuhnya keliru dalam analisisnya saat jeda pertandingan Kolombia melawan Swiss (0-0, Swiss lolos lewat adu penalti).

Dalam siaran NOS, Stentler ditanya pendapatnya mengenai James Rodríguez. Pemain Kolombia berusia 34 tahun itu sedang menjalani Piala Dunia ketiganya di Amerika Serikat.

“Dia tetaplah pemain tim nasional. Ada beberapa momen di mana kualitasnya benar-benar terlihat. Lucunya, dia hanya bermain selama 276 menit bersama klubnya musim ini. Dalam satu musim penuh.”

“Sekarang dengan tambahan babak ini, totalnya menjadi 296 menit (perhitungan tampaknya tidak tepat, red.),” lanjutnya. “Dia sedang meningkatkan rata-ratanya dengan baik. Umpan ini adalah umpan khas Rodríguez yang luar biasa,” tutupnya dalam analisisnya.

Di X, banyak pengguna yang menyoroti pernyataan Stentler tentang Rodríguez. “Leonne Stentler dengan santai, tanpa dikoreksi, mengatakan bahwa James Rodríguez hanya bermain selama 276 menit musim lalu. Leonne, James bermain lebih dari 1.400 menit. Dia pindah ke MLS di tengah musim. Lagi-lagi, levelnya luar biasa,” tulis salah satu pengguna, misalnya.

Pada Februari 2026, Rodríguez pindah ke Minnesota United FC, di mana ia bermain selama 294 menit dalam delapan pertandingan. Namun, sebelumnya ia terikat kontrak dengan Club Léon FC asal Meksiko, di mana ia tampil selama total 1.237 menit.

Ia juga telah tampil delapan kali untuk tim nasional Kolombia musim ini. Secara total, ia juga bermain lebih dari 450 menit untuk tim tersebut.