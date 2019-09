Leonardo Bonucci Beri Juventus Masukan Soal Situasi Emre Can

Leonardo Bonucci memberi solusi mengenai situasi tak menentu Emre Can di Juventus.

Bek Leonardo Bonucci mengaku terkejut melihat sikap emosional Emre Can, yang tidak disertakan dalam skuad untuk ajang Liga Champions.

Pelatih Maurizio Sarri telah menentukan 22 nama untuk berlaga di kompetisi tertinggi Benua Biru itu, tetapi nama Can tidak ada di dalam daftar itu.



Bonucci kaget mendapati Can yang begitu murka karena tidak dilibatkan untuk ajang sebergengsi UCL. Sang bek pun memberi solusi pada klub terkait bagaimana menghadapi situasi Can secara bijaksana.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Emre Can. Akan tetapi, dalam kasus-kasus seperti ini, komunikasi menjadi satu hal yang sangat fundamental," jelas Bonucci kepada wartawan.

Dalam kesempatan itu, Bonucci juga mengungkapkan tekadnya untuk membawa timnas Italia berlaga di ajang .

"Saya senang berada di sini bersama timnas. Kami menunggu dua laga penting. Tapi sekarang saya hanya memiirkan tentang memenangkan pertandingan yang akan membawa kami lebih dekat ke Euro 2020," pungkasnya.