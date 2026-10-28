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Lens melarang suporternya bepergian untuk menyaksikan derbi Ligue 1 melawan Lille pada Jumat, dengan menyatakan bahwa perilaku berbahaya di markas Club Brugge telah “melewati batas”. Keputusan itu diambil setelah UEFA melarang klub Prancis tersebut menjual tiket untuk laga tandang Liga Champions melawan RB Leipzig dan Liverpool. Sejumlah suporter penyandang disabilitas dan seorang petugas stadion terluka akibat penggunaan kembang api di Belgia.

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Lens larang suporter hadiri derbi melawan Lille

Lens melarang suporternya bepergian ke markas Lille untuk menyaksikan Derby du Nord pada Jumat, menyusul kericuhan penonton saat mereka kalah di Liga Champions melawan Club Brugge. Lens kalah 3-0 di Belgia pada 21 Oktober, dan UEFA sejak itu menjatuhkan sanksi kepada para suporternya karena menyalakan serta melemparkan benda piroteknik dan melakukan perusakan di stadion.

UEFA juga melarang Lens menjual tiket untuk suporter tim tamu pada pertandingan tandang Liga Champions mendatang melawan RB Leipzig dan Liverpool. Sebelumnya, klub telah memperingatkan para suporter bahwa mereka sedang menjalani masa percobaan sanksi larangan penjualan tiket tandang di kompetisi Eropa. Sanksi itu kini diberlakukan.

Suporter penyandang disabilitas dan petugas stadion cedera

Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu, Lens mengungkapkan bahwa “suporter klub yang menyandang disabilitas mengalami cedera secara langsung” akibat benda piroteknik yang dilemparkan selama pertandingan di Brugge. Seorang petugas stadion yang bertugas pada hari pertandingan juga terluka. Klub menegaskan bahwa kejadian di tribune suporter tim tamu jauh melampaui batas yang bersedia mereka toleransi.

“Situasi ini jauh melampaui aksi-aksi yang terkadang menyertai ekspresi suporter di tribune,” bunyi pernyataan itu. “Sebuah batas telah dilanggar. Batas ini bukan sesuatu yang tersirat. Klub dan kelompok suporter telah menetapkannya bersama setelah pembicaraan yang berlangsung musim lalu … komitmen yang dibuat bersama saat itu didasarkan pada prinsip sederhana: keselamatan setiap orang dan mereka yang terlibat dalam pertandingan tidak boleh terancam.”

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Lens ingin memberi sanksi dan mencegah kejadian serupa

Karena itu, Lens tidak akan menjual tiket kepada suporternya untuk pertandingan Jumat malam di Stade Pierre-Mauroy, yang memiliki kapasitas bagi 2.000 suporter tim tamu untuk laga Ligue 1. Kedua klub hanya berjarak sekitar 27 kilometer di Prancis utara dan memiliki rivalitas sengit.

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“Klub meyakini bahwa rasa tanggung jawab yang telah disepakati semua pihak telah diabaikan,” lanjut pernyataan itu. “Keputusan ini memiliki dua tujuan: memberi sanksi dan melakukan pencegahan.” Lens mengakui langkah tersebut akan sangat mengecewakan para suporternya, tetapi menegaskan bahwa mereka tidak bersedia “mengambil risiko terjadinya kericuhan lebih lanjut”.

Agenda Lens berikutnya

Lens memasuki derbi ini di posisi ketujuh Ligue 1, sementara Lille berada di urutan ketiga. Karena itu, pertemuan pada Jumat memiliki arti penting dalam persaingan di papan atas klasemen.

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Klub yang finis kedua musim lalu dan meraih gelar Coupe de France pertama mereka itu juga harus menjalani laga tandang Liga Champions mendatang melawan RB Leipzig dan Liverpool tanpa dukungan suporter yang bepergian bersama tim.



