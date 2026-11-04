Setelah mula-mula merayakan golnya pada menit ke-54 dalam kemenangan tandang 2:0 tim asal Munchen yang secara mengejutkan diraih dengan meyakinkan pada Selasa malam bersama rekan-rekan setimnya dalam kerumunan selebrasi, Karl tak melewatkan kesempatan untuk membalas para pengkritiknya. Dengan kedua tangan di dekat telinga, pemain muda berbakat di lini serang Bayern itu memperagakan gestur "bla-bla". Pesannya kira-kira: Ocehan kalian tak menarik bagiku.

Karl sebelumnya juga pernah melakukan gestur selebrasi serupa, dengan pesan yang pada dasarnya sama, dan menimbulkan tanda tanya.

Misalnya, saat mencetak gol melawan Mainz dan Sporting Lisbon pada akhir tahun lalu. Kala itu, ia menggerak-gerakkan jari kedua tangannya yang menghadap ke arahnya hingga saling bersentuhan, atau mungkin menggosok-gosokkan jari-jarinya. Lalu, ia meletakkan telunjuk kanannya di bibir. Beberapa pekan kemudian, ia mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan 1. FC Köln. Setelah itu, Karl mula-mula membuat gestur "tenang" ala Cristiano Ronaldo, lalu berpose dengan tangan terlipat seperti Kylian Mbappe di depan tribune suporter tim tamu. Saat berjalan menuju area pertahanannya sendiri, ia tersenyum sambil menunjuk ke arah bangku cadangan dengan telunjuk terangkat, lalu mengetuk jam tangan imajiner di pergelangan tangannya.

"Dia punya banyak teman di bangku cadangan, semuanya masih muda. Saya rasa dia berbicara kepada teman-temannya. Mereka semua anak muda, mungkin mereka belum punya jam tangan dan masih harus membelinya. Entahlah," ujar Vincent Kompany sambil tertawa kala itu. Selebrasi golnya juga pernah menimbulkan masalah, misalnya ketika ia meminta maaf setelah berjalan secara provokatif ke arah tribune suporter tuan rumah seusai mencetak gol melawan SV Elversberg beberapa pekan lalu.

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Selebrasi gol Lennart Karl melawan Atletico Madrid ditujukan kepada Uli Hoeneß?

Namun, ada konteks yang cukup sensitif di balik selebrasi gol Karl yang kembali mencuri perhatian pada Selasa malam di Madrid.

Sebab, secara teori, gestur itu bisa saja ditujukan antara lain kepada presiden kehormatan sekaligus tokoh berpengaruh FCB, Uli Hoeneß. Bagaimanapun, Hoeneß turut memicu perdebatan publik belakangan ini mengenai pemain berusia 18 tahun tersebut ketika baru-baru ini mengatakan dalam wawancara dengan Welt am Sonntag tentang Karl: "Saya berniat berbicara serius dengannya." Menurut Hoeneß, Karl "masih jauh dari status superstar. Pemain muda membutuhkan kerendahan hati. Perbandingan dengan Olise jelas tidak baik baginya, masih ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. [...] Pemain muda juga membutuhkan tekanan. Misalnya, saya tidak tahu apakah Lennart Karl akan diuntungkan jika orang-orang selalu hanya merangkulnya."

Selain itu, Bild baru-baru ini melaporkan bahwa di internal FCB, bukan hanya Hoeneß yang konon merasa terganggu oleh "gaya hidup glamor" Karl, sebagaimana disebut tabloid tersebut. Di tengah sedikit penurunan performa dalam beberapa pekan terakhir, yang sepenuhnya wajar bagi Karl di usianya yang masih muda, perbincangan di media mengenai pemain yang telah empat kali membela timnas Jerman itu belakangan semakin ramai.

Apa kata Michael Ballack tentang cara FC Bayern memperlakukan Lennart Karl?

Agen Karl, Michael Ballack, kemudian membelanya menjelang laga besar melawan Borussia Dortmund akhir pekan lalu. Namun, pernyataannya itu juga membuat pemberitaan tentang pemain yang diwakilinya terus berlanjut. "Wajar jika Uli Hoeneß mengkritik citra yang ditampilkannya di hadapan publik. Namun, jelas juga bahwa dengan melakukan itu secara terbuka, ia menjadikan Lennart sasaran kritik," kata Ballack kepada DAZN saat mengecam petinggi Bayern atas cara mereka memperlakukan Karl. Ia juga menyerang direktur olahraga FCB, Max Eberl. Menurut Ballack, keputusan Eberl untuk "sekarang, ketika tren performa Lennart jelas kembali meningkat, menyebut ia mengalami penurunan performa, lengkap dengan kesalahan-kesalahan yang menyertainya, sulit dipahami dari segi waktu dan setidaknya patut dipertanyakan dari segi isi".

Seusai laga melawan BVB, Eberl tentu dimintai tanggapan atas pernyataan Ballack dan tampak terusik oleh peran ganda pria berusia 50 tahun itu. "Saya tidak tahu apakah dia mengatakannya sebagai analis DAZN atau sebagai agen sang pemain," balas Eberl dengan nada menyindir. Ia kemudian mengatakan kepada Sky: "Sejujurnya, saya rasa sulit jika perdebatan sekarang dilakukan melalui media." Mengenai situasi Karl di lapangan, ia menegaskan: "Kami tahu perkembangannya bisa saja mengalami sedikit penurunan. Hanya itu yang kami katakan. Sekarang terlihat performanya kembali meningkat dan dia berada di jalur yang tepat. Saya terkesan dengan cara anak muda ini mengesampingkan semua itu. Itulah yang saya katakan sebagai perwakilan Bayern Munich."

Setelah absen dari Piala Dunia akibat robekan berkas otot di paha yang dialaminya sesaat sebelum turnamen dimulai, Karl mulanya kesulitan menemukan performanya musim ini. Namun, dalam beberapa pertandingan terakhir, performa gelandang serang itu jelas kembali meningkat, dengan gol pentingnya melawan Atletico menjadi puncaknya untuk sementara.

Mengapa Mats Hummels jengkel dengan selebrasi Lennart Karl?

Seusai pertandingan, ketika Karl ditarik keluar pada menit ke-68, juara dunia Mats Hummels mengomentari selebrasinya dan menegaskan bahwa ia cukup jengkel melihatnya. "Sekarang kita terlalu sering melihat selebrasi itu," kata Hummels sebagai analis televisi di Prime Video. Ia pun mengaku tidak memahaminya: "Kritik adalah bagian dari sepakbola. Itulah sebabnya kamu mendapat begitu banyak uang, karena begitu banyak orang membicarakannya."

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Mantan pemain timnas Jerman itu juga terganggu karena selebrasi semacam itu membuat Karl menjadi contoh yang buruk bagi pemain muda. "Putra saya berusia delapan tahun dan dalam pertandingan tim-timnya, saya sudah melihat anak-anak melakukan selebrasi itu karena sekarang begitu sering muncul," kata Hummels. "Saya melarang putra saya melakukan selebrasi itu. Namun, selebihnya: jawaban yang keren dari Lennart Karl dan FC Bayern."

Sementara itu, kapten Bayern yang telah pulih dari cedera, Manuel Neuer, menegaskan: "Tidak ada yang perlu diperdebatkan atau dijadikan persoalan." Menurutnya, kerumunan pemain FCB yang merayakan gol itu juga tidak memiliki alasan khusus: "Lenny adalah bagian yang sangat penting dari tim. Dia bagian dari kelompok ini dan karena itu kami ikut senang untuknya. Kami selalu berharap dia tampil sebaik mungkin dan menunjukkan performa hebat. Hari ini dia kembali membuktikannya."

Konrad Laimer, yang memastikan kemenangan 2:0 bagi sang juara Jerman pada menit ke-74, mengatakan kepada Prime Video tentang selebrasi Karl: "Saya senang untuk anak itu. Dia tetap tenang dan bekerja keras. Hari ini dia mendapat hasilnya, dan gol itu pun lahir dari kerja keras. Dia turun membantu, merebut bola, lalu entah bagaimana berhasil memasukkannya ke gawang." Karl masih muda dan harus "terus belajar serta mengambil langkah maju. Dia berada di jalur yang sangat baik. Karier besar menantinya," prediksi pemain asal Austria itu.

Laimer sendiri merayakan golnya yang luar biasa itu hanya dengan merentangkan kedua tangan. Mungkin Karl bisa mencontohnya jika ingin menghindari masalah.