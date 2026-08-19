Tim muda Schwaben menang 6-1 (4-0) di kampus pemegang rekor juara Jerman itu. Sosok paling menonjol di lapangan adalah Eniz Redzepi, yang mencetak keempat gol pada babak pertama dan kembali menghantam untuk kelima kalinya tak lama setelah kick-off ulang (50). Chris Afanou mencetak gol hiburan untuk kubu Munchen, sebelum Kirill Serdiuk menutup laga pada masa injury time.

Bayern masih memenangi dua pertandingan pertama Grup D pada babak pendahuluan DFB-Nachwuchsliga. Sementara itu, Stuttgart kalah 2-3 dari FC Ingolstadt pada akhir pekan lalu. Meski demikian, ini tetap menjadi duel puncak yang dimajukan di wilayah selatan, yang juga dihadiri Karl di tribune untuk memberikan dukungan kepada mantan rekan-rekan setimnya. Pemain 18 tahun itu masih berkutat dengan dampak cedera robek berkas otot di paha depan kiri, yang juga membuatnya gagal tampil di Piala Dunia.

"Meski kami menampilkan permainan yang bagus pada fase awal, pada akhirnya ini adalah kekalahan yang pantas, termasuk dari segi selisih gol," ujar pelatih kepala Bayern U-19 Leonhard Haas setelah pertandingan: "Stuttgart memang lebih efisien. Kami harus memetik pelajaran dari pertandingan ini dan melakukannya dengan lebih baik pada hari Minggu." Selanjutnya, para youngster FCB akan menghadapi Ingolstadt, penakluk VfB. Sementara itu, Stuttgart akan bertemu SpVgg Unterhaching.

VfB Stuttgart: Apakah Eniz Redzepi juga boleh bermain untuk DFB?

Tim muda VfB yang dipimpin Redzepi kini memuncaki klasemen berkat kemenangan telak itu karena memiliki selisih gol lebih baik (+5). Redzepi, pencetak lima gol, kini sudah mengoleksi delapan gol musim ini dari tiga pertandingan.

Pemain 18 tahun itu memiliki kewarganegaraan Albania sekaligus Jerman. Ia sudah tiga kali tampil untuk tim U-19 Albania. Namun, karena belum pernah memainkan laga internasional level senior, sang mesin gol juga masih bisa membela DFB.



