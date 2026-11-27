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Melawan OSC Lille, Lennart Karl mendadak menjadi satu-satunya pemain serang senior Bayern yang masih sepenuhnya bugar. Justru saat paling dibutuhkan, pemain berusia 18 tahun itu tampil mungkin paling buruk selama membela klub Munich tersebut.

Betapa cepatnya keadaan berubah di Bayern! Saat ini, seperti diketahui, perdebatan mengenai Jamal Musiala mendominasi pemberitaan. Perdebatan tentang disfungsi neurologisnya, kemampuannya tampil, dan kemungkinan ia menerima pemotongan gaji. Juga perdebatan tentang mengapa semua itu dibahas secara terbuka. Polemik ini dipicu hampir tiga pekan lalu oleh tokoh berpengaruh Bayern, Uli Hoeneß, melalui penampilannya yang menyita perhatian di Bayerischen Rundfunk.

Sekarang, coba tebak: Apa topik besar seputar Bayern sebelumnya? Sedikit petunjuk: Topik itu juga dipicu oleh pernyataan terbuka Hoeneß, tepat dua pekan sebelum polemik Musiala dimulai. Pokok bahasannya pun pemain muda binaan Bayern. Sudah tahu jawabannya?

Benar, Lennart Karl. Dalam wawancara dengan Welt am Sonntag pada akhir Oktober, Hoeneß menuntut Karl menunjukkan lebih banyak "kerendahan hati" dan mendapat lebih banyak "tekanan", sekaligus mengumumkan rencana untuk "berbicara serius" dengannya . Hoeneß (74) tampaknya agak terusik oleh karakter Karl (18). Ia pesepakbola yang sangat berbakat, tetapi juga sosok ekstrovert dari generasi yang sama sekali asing bagi Hoeneß. Klub favoritnya? Real Madrid. Busana merah muda, selebrasi gol provokatif, aksi step-over bertubi-tubi, serta kehadiran tanpa henti di media sosial, kerap tampil glamor bersama kekasihnya yang merupakan influencer, Zoe Käppele.

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Lennart Karl Menjawab Kritik Uli Hoeneß dengan Dua Gol

Setelah teguran Hoeneß, tentu semua pihak dimintai tanggapan. Berbeda dengan situasi Musiala sekarang, Karl juga mendapat sedikit kritik dari jajaran pengelola tim. Anggota dewan olahraga Max Eberl menilai sang winger kanan sedang berada dalam "masa sulit" dan melakukan "satu atau dua kekeliruan". Sementara itu, agen Karl, Michael Ballack, membela kliennya dan mengkritik Hoeneß karena telah "menjadikannya sasaran secara terbuka". Pernyataan Ballack di DAZN kemudian memicu perdebatan tersendiri mengenai kelayakan peran gandanya sebagai agen Karl dan pengamat televisi .

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Setelah mengalami masalah cedera pada musim semi, absen dari Piala Dunia, dan mengawali musim dengan buruk, performa Karl sudah mulai sedikit membaik sebelum Hoeneß melontarkan pernyataannya. Tepat setelah itu, ia menjalani periode terbaiknya musim ini. Dalam kemenangan impresif 2-0 atas Atletico Madrid, Karl membawa Bayern unggul lalu memperagakan gestur selebrasi "bla bla bla" yang ramai diperbincangkan . Apakah gestur itu ditujukan kepada Hoeneß? Beberapa hari kemudian, Karl juga mencetak gol melawan FSV Mainz 05 di Bundesliga.

Uniknya, Hoeneß meredakan persoalan Karl justru dalam penampilannya di BR saat ia mengalihkan sorotan kepada Musiala. Hoeneß kala itu mengatakan dengan puas bahwa ia "ikut berperan dalam 50 persen" gol-gol terbaru Karl. Artinya, satu dari dua gol.

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Lennart Karl Mengecewakan saat Melawan Köln dan Lille

Namun, peningkatan performa Karl ternyata hanya sesaat. Berikutnya datang periode pertandingan internasional yang tentu sangat mengecewakannya. Pelatih tim nasional Jürgen Klopp hanya memberinya total delapan menit bermain dalam dua kemenangan atas Serbia dan Belanda , sementara Brajan Gruda, yang menjalani debutnya, tampil gemilang di sayap kanan.

Setelah kembali ke Bayern, Karl mengecewakan dalam hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln pada Jumat. Pada saat yang sama, dua rekannya di lini serang, Harry Kane dan Michael Olise, mengalami cedera. Karena Serge Gnabry dan Ismael Saibari juga sedang absen, sedangkan Jamal Musiala serta Luis Diaz baru saja pulih dari cedera, Karl mendadak menjadi satu-satunya pemain serang senior yang masih sepenuhnya bugar.

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Karena itu, harapan Bayern saat menghadapi OSC Lille terutama bertumpu kepadanya. Namun, alih-alih memimpin lini serang darurat bersama Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic, dan Nathaniel Brown, Karl justru menampilkan performa yang mungkin paling buruk sejauh ini bersama tim utama Bayern dalam kekalahan 2-1 tersebut . Ia sama sekali tidak memberi pengaruh dalam serangan. Selain itu, ia terlalu setengah hati menjaga Nathan Ngoy, pemberi assist untuk gol penyeimbang sementara Lille.

Karl kini kembali berada dalam "masa sulit". Mengingat kondisi skuad yang kekurangan pemain, krisis performanya sangat menyulitkan Bayern saat ini. Namun, tampaknya tidak akan ada konsekuensi nyata baginya. Karena minimnya pilihan lain, Karl otomatis akan mendapat banyak kesempatan bermain dalam beberapa pekan mendatang. Kemungkinan ia juga kembali menjadi starter saat menghadapi Hamburger SV pada Sabtu.