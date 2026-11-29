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Tiga laga tanpa kemenangan: Bayern, yang kehilangan banyak pemain dan lama bermain dengan sepuluh orang, hanya bermain 0-0 di markas Hamburg. Berikut penilaian setiap pemain Bayern.

Imbang melawan 1. FC Köln, kalah di markas OSC Lille, perdebatan seputar Jamal Musiala, yang kembali absen akibat robekan serat otot . Belum lagi cedera Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Harry Kane. Bayern bertandang ke Hamburg dalam kondisi terpukul secara mental dan kekurangan pemain.

Vincent Kompany secara mengejutkan memasukkan Sacha Boey, Bara Ndiaye, dan Noah Codjo-Evora ke susunan pemain inti . Bayern memang mendominasi pertandingan dalam waktu lama, tetapi nyaris tidak menciptakan peluang. Pada menit ke-44, Joshua Kimmich diganjar kartu merah langsung akibat tindakan kasar yang tidak perlu .

Borussia Dortmund bisa memperlebar keunggulan di puncak klasemen Bundesliga menjadi empat poin jika mengalahkan Bayer Leverkusen pada Minggu.

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Baca laporan pertandingan Bayern Munich di markas Hamburg di sini.

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Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Jonas Urbig

Melakukan penyelamatan yang mungkin paling mencengangkan sepanjang kariernya sejauh ini. Pada menit ke-48, Urbig khawatir tanpa alasan bahwa sapuan Stanisic ke arah gawang sendiri bisa dianggap sebagai umpan balik yang disengaja. Karena itu, alih-alih menepis bola dengan tangan, ia menanduknya melewati mistar tepat di depan garis gawang. Urbig juga menepis tendangan bebas mengecoh dari Albert Grönbaek (45+1) dan tembakan jarak dekat Sebastiaan Bornauws (49) dengan cara yang lebih lazim. Nilai: 2,5.

Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Sacha Boey

Menjalani debut sebagai pemain inti musim ini setelah lima kali tampil sebagai pemain pengganti dalam waktu singkat. Boey menunjukkan upaya, tetapi kurangnya menit bermain terlihat jelas. Nilai: 4.

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Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Min-Jae Kim

Sangat solid saat bertahan, antara lain dalam duel penting melawan Patson Daka yang berhasil menerobos (23). Kim juga memberi kontribusi dalam serangan: pada menit ke-19, ia mengirim umpan terobosan apik kepada Ndiaye sebelum peluang itu tercipta, lalu pada menit ke-60 menggiring bola secara mengesankan ke kotak penalti lawan. Nilai: 2.

Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Jonathan Tah

Masuk susunan pemain inti menggantikan Dayot Upamecano. Jauh lebih jarang mencuri perhatian dibandingkan Kim, rekannya di lini belakang, tetapi tetap tampil cukup baik. Nilai: 3.

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Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Josip Stanisic

Kembali berganti sisi di lini pertahanan. Melawan HSV, Stanisic kembali memulai pertandingan di sisi kiri. Pada menit ke-48, ia menyapu bola ke arah gawang sendiri, yang membuat Urbig harus menghalaunya dengan sundulan. Pada menit ke-63, Stanisic sangat beruntung tidak dihukum akibat tendangannya terhadap Rössing-Lelesiit. Nilai: 4.

IMAGO

Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Joshua Kimmich

Pada menit keempat, Kimmich nyaris mencetak gol langsung dari sepak pojok. Setelah itu, ia berusaha menjadi penggerak permainan, tetapi tidak memberi dampak menentukan sebelum diusir dengan kartu merah langsung akibat tindakan yang sama sekali tidak perlu menjelang turun minum. Alexander Rössing-Lelesiit lebih dulu sedikit mendorong Kimmich, yang kemudian menarik rambutnya hingga terjatuh. Nilai: 6.

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Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Tom Bischof

Tampil aktif sebagai salah satu dari dua gelandang bertahan. Bischof mencatatkan sentuhan bola terbanyak di antara seluruh pemain Bayern dengan selisih jauh, memenangi banyak duel, dan melepaskan sejumlah umpan yang membuka permainan. Nilai: 3.

Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Lennart Karl

Penurunan performanya kian sulit dijelaskan . Seperti saat melawan Köln dan Lille, Karl juga tampil sangat buruk di sayap kanan ketika menghadapi HSV. Diganti pada menit ke-52, tampaknya karena masalah pada pinggul. Nilai: 5.

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Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Aleksandar Pavlovic

Sering menguasai bola, tetapi pada akhirnya tidak memberi dampak sebagai pemain nomor sepuluh. Nilai: 4.

IMAGO

Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Bara Ndiaye

Sebelumnya, pemain asal Senegal berusia 18 tahun ini baru dua kali tampil dengan total empat menit bermain musim ini. Melawan HSV, Ndiaye untuk pertama kalinya masuk susunan pemain inti, tepatnya di posisi yang tidak biasa baginya, yakni sayap kiri. Pada menit ke-19, ia muncul dalam posisi berbahaya di kotak penalti, tetapi tembakannya diblok. Selebihnya ia tidak banyak terlihat dan diganti saat turun minum. Nilai: 4,5.

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Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Noah Codjo-Evora

Setelah percobaan dengan Karl, Bischof, dan Konrad Laimer gagal, Kompany untuk pertama kalinya menurunkan Noah Codjo-Evora sejak awal sebagai ujung tombak saat melawan HSV. Penyerang muda berusia 19 tahun itu berulang kali membuka ruang untuk menerima bola, tetapi tetap nyaris tidak terlibat dalam permainan. Selain satu tembakan pada menit kesembilan, ia tidak memberi dampak. Nilai: 5.

Nilai Pemain Bayern Lawan HSV: Pemain Pengganti

Luis Diaz: Masuk menggantikan Ndiaye saat turun minum, penampilan keduanya sebagai pemain pengganti setelah pulih dari robekan berkas otot. Diaz menempati sayap kiri dan setidaknya sedikit menghidupkan serangan Bayern. Nilai: 3,5.

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Konrad Laimer: Menggantikan Karl pada menit ke-52, lalu bermain sebagai sayap kanan sebelum harus ditarik keluar lagi pada menit ke-87 karena mengalami gangguan fisik. Nilai: 4.

Nathaniel Brown: Masuk menggantikan Laimer sesaat sebelum laga berakhir. Tidak dinilai.