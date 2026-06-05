Lennart Karl dicoret dari skuad Jerman untuk Piala Dunia: inilah penggantinya

Lennart Karl harus membatalkan keikutsertaannya di Piala Dunia bersama Jerman. Penyerang Bayern München berusia 18 tahun itu mengalami cedera pada Jumat saat sesi latihan tim nasional dan dipastikan absen di turnamen final. Pelatih kepala Julian Nagelsmann telah menunjuk penggantinya.

Kejadian mengejutkan terjadi pada hari itu ketika Karl mengalami cedera saat latihan. Penyerang tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan, setelah itu Nagelsmann sudah tidak terlalu optimis akan hasil yang baik. “Situasinya tidak terlihat baik,” kata pelatih nasional tersebut.

Tak lama kemudian, kekhawatiran tersebut terbukti beralasan. Karl tidak cukup fit untuk berpartisipasi di Piala Dunia dan karenanya dikeluarkan dari skuad Jerman. Bagi penyerang muda ini, hal itu merupakan pukulan yang sangat menyakitkan, mengingat ia telah menonjol dalam persiapan tim.

Dalam beberapa pekan terakhir, Karl dianggap sebagai salah satu kejutan dalam skuad Nagelsmann. Penyerang ini tampil mengesankan dalam sesi latihan dan pertandingan persahabatan, serta tampak sebagai kandidat serius untuk mendapatkan waktu bermain selama turnamen. Pekan lalu, ia masih menjadi starter dalam pertandingan persahabatan yang dimenangkan 4-0 melawan Finlandia.

Asosiasi Sepak Bola Jerman tidak menunggu lama untuk menunjuk penggantinya. Menurut Florian Plettenberg dari Sky Sport, Assan Ouedraogo akhirnya ditambahkan ke skuad Piala Dunia. Gelandang berusia 20 tahun dari RB Leipzig ini awalnya nyaris lolos ke skuad definitif.

Nagelsmann telah memberitahu Ouedraogo secara langsung mengenai pemanggilannya. Klubnya, RB Leipzig, juga telah diberi tahu. Pemain muda internasional Jerman ini saat ini sedang berlibur di Spanyol, tetapi akan segera bergabung dengan tim nasional di Chicago.

Bagi Ouedraogo, yang pada November lalu memainkan satu-satunya pertandingan internasionalnya untuk Jerman, mimpi ini pun tiba-tiba menjadi kenyataan.