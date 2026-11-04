Bertandang ke markas Atletico Madrid, nyaris tak ada tugas yang lebih sulit dalam sepakbola Eropa. Selama hampir 30 tahun, setiap tim Jerman selalu gagal di sana, sebagian besar dengan hasil yang mengecewakan. Hingga FC Bayern, yang terpukul oleh berbagai masalah, meraih kemenangan 2-0 yang mengesankan di Estadio Metropolitano pada hari Selasa di bulan November 2026 ini.

Dari sudut pandang klub asal Munich itu, situasi menjelang pertandingan nyaris tidak bisa lebih buruk. Dalam beberapa pekan terakhir, FC Bayern praktis terus-menerus diterpa kabar buruk dari berbagai sisi. Ayah Joshua Kimmich meninggal dunia, pelatih Vincent Kompany kolaps, dan rentetan cedera terutama membuat pilihan di lini serang sangat terbatas. Ditambah lagi kemunduran di lapangan, seperti kesalahan saat menghadapi FC Augsburg dan Viking Stavanger, serta gol penyeimbang di pengujung laga pada pertandingan besar Bundesliga melawan Borussia Dortmund, Sabtu lalu.

Namun, tim asuhan pelatih kepala sementara Aaron Dank tiba-tiba tampil di Madrid seolah-olah mereka sudah bermain padu selama berminggu-minggu dan datang dengan modal rentetan kemenangan. Sedikit seperti FC Bayern sepanjang sebagian besar musim lalu.

Setelah perdebatan sengit, Lennart Karl menjawab di lapangan

"Itu benar-benar penampilan kelas dunia," puji direktur olahraga Max Eberl selepas pertandingan. Menurutnya, timnya "melakukan hampir segalanya dengan benar dari menit pertama hingga menit terakhir". Kapten Manuel Neuer, yang telah pulih, mengatakan: "Kami mendominasi sepenuhnya dari menit pertama hingga menit ke-93. Apa pun yang dihadapkan Atletico kepada kami, kami selalu punya jawabannya."

Para pemain Bayern tidak terpancing ke dalam perselisihan kecil khas Atletico, sehingga para suporter di Metropolitano, yang biasanya riuh, tak sempat terbawa suasana. Mereka juga tidak terusik oleh fakta bahwa Atletico terkadang seolah bermain dengan 12 orang, karena pelatih Diego Simeone, dengan emosi yang menjadi ciri khasnya, kerap mondar-mandir dari area kepelatihan hingga masuk ke lapangan. Mereka pun tidak terganggu ketika dominasi besar sejak awal hanya menghasilkan sedikit peluang, apalagi gol, untuk waktu yang lama.

Kelegaan akhirnya datang melalui Lennart Karl pada menit ke-54. Justru Karl, pemain FC Bayern yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Terlalu banyak bermain media sosial, kurang rendah hati, dan sebagainya. Presiden kehormatan Uli Hoeneß bahkan mengumumkan akan mengadakan "pembicaraan serius" dengan pemain berusia 18 tahun itu. Kini Karl menjawabnya di lapangan. Itulah hal positif pertama yang sangat menggembirakan bagi FC Bayern.

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FC Bayern juga mampu menang tanpa Kane dan Olise dalam performa terbaik

Gol penentu yang mengubah skor menjadi 2-0 akhirnya dicetak bek kanan Konrad Laimer pada menit ke-74. Artinya, kedua superstar, Harry Kane dan Michael Olise, sama-sama tidak mencetak gol. Begitu pula saat bermain imbang 2-2 melawan Dortmund, ketika Laimer dan Dayot Upamecano yang mencetak gol.

Kane kini bahkan sudah tiga pertandingan tidak mencetak gol. Setelah menyia-nyiakan peluang saat melawan BVB, pemain terbaik dunia itu gagal mencetak gol dari lima tembakannya di Madrid. Setidaknya, ia memberi assist untuk gol Laimer yang mengubah skor menjadi 2-0. Olise menuntaskan laga melawan Dortmund dalam kondisi tidak fit. Karena itu, ia tidak menunjukkan kelincahan seperti biasanya di Madrid. Pemain asal Prancis itu memang berusaha keras dan sering menguasai bola, tetapi berkali-kali terhenti saat menggiring bola, berbalik arah, atau terjatuh.

Tentu saja, performa keduanya bisa menimbulkan kekhawatiran. Namun, berkat kualitas luar biasa dan konsistensi mereka dalam beberapa bulan terakhir, semestinya ada keyakinan kuat bahwa Kane dan Olise akan segera kembali ke performa terbaik dengan sendirinya. Karena itu, hal positif kedua yang sangat menggembirakan adalah FC Bayern bisa mengalahkan lawan papan atas meski dua bintang utamanya tidak berada dalam performa terbaik. Dan, perlu dicatat, tanpa Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry, serta Ismael Saibari.

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FC Bayern kembali mencatatkan clean sheet setelah tujuh pertandingan

Lalu, hal positif ketiga: Untuk pertama kalinya setelah tujuh pertandingan yang masing-masing berakhir dengan kebobolan sedikitnya satu gol, FC Bayern kembali mencatatkan clean sheet di Madrid. Sosok yang paling berperan adalah pemimpin lini belakang Dayot Upamecano, pemain Bayern terbaik di Metropolitano.

Rekannya di jantung pertahanan, Jonathan Tah, yang belakangan tampil kurang meyakinkan, membaik sepanjang pertandingan setelah sempat kesulitan di awal dan kembali menunjukkan kemampuannya dalam persaingan dengan Min-Jae Kim. Kedua bek sayap, Laimer dan Josip Stanisic, tampil sangat aktif menyerang tanpa mengabaikan tugas bertahan. Karena itu, kiper Manuel Neuer praktis tidak perlu melakukan apa-apa dalam laga comeback-nya.

Berkat kemenangan ini, FC Bayern naik ke peringkat kedelapan klasemen, setidaknya untuk sementara, posisi yang cukup untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Setelah semua kemunduran dalam beberapa pekan terakhir, Bayern menegaskan statusnya sebagai salah satu favorit utama untuk meraih gelar Liga Champions. Jika FC Bayern kembali ke Metropolitano untuk final pada 5 Juni 2027, kemenangan ini mungkin akan dikenang sebagai titik balik emosional musim mereka.

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