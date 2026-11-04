Bertandang ke markas Atletico Madrid, hampir tidak ada tugas yang lebih berat dalam sepakbola Eropa. Selama hampir 30 tahun, setiap tim Jerman gagal melakukannya, dengan hasil yang kurang lebih mengecewakan. Hingga FC Bayern, yang tengah didera berbagai kesulitan, meraih kemenangan luar biasa 2-0 di Estadio Metropolitano pada Selasa di bulan November 2026.

Dari sudut pandang tim Munich, situasi menjelang pertandingan nyaris tidak mungkin lebih buruk. Dalam beberapa pekan terakhir, FC Bayern nyaris tanpa henti dihantam kabar buruk dari berbagai sisi. Kematian ayah Joshua Kimmich, kolapsnya pelatih Vincent Kompany, rentetan cedera yang terutama membuat lini serang sangat kekurangan pemain. Belum lagi kemunduran di lapangan, seperti hasil buruk melawan FC Augsburg dan Viking Stavanger serta gol penyama kedudukan di menit-menit akhir pada laga besar Bundesliga melawan Borussia Dortmund, Sabtu.

Namun, di Madrid, tim asuhan pelatih kepala interim Aaron Dank tiba-tiba tampil seolah sudah bermain padu selama berminggu-minggu dan datang dengan bekal rentetan kemenangan. Sedikit mirip dengan FC Bayern sepanjang sebagian besar musim lalu.

Setelah perdebatan sengit, Lennart Karl menjawab di lapangan

"Itu benar-benar penampilan kelas dunia," puji direktur olahraga Max Eberl seusai laga. Menurutnya, timnya "melakukan hampir segalanya dengan benar dari menit pertama hingga terakhir". Kapten Manuel Neuer, yang telah pulih, menilai: "Itu dominasi total dari menit pertama hingga menit ke-93. Apa pun yang Atletico hadapkan kepada kami, kami selalu punya jawabannya."

Para pemain Munich tidak terpancing ke dalam perselisihan kecil ala Atletico, sehingga suporter di Metropolitano, yang biasanya bergairah, tak sempat dibuat bergemuruh. Mereka juga tidak terusik ketika Atletico sesekali seolah bermain dengan 12 orang karena pelatih Diego Simeone, dengan emosinya yang khas, kerap mondar-mandir dari area teknis hingga masuk ke lapangan. Mereka pun tidak goyah meski, sekalipun sangat dominan sejak awal, untuk waktu yang lama nyaris tidak menciptakan peluang, apalagi gol.

Gol yang melegakan itu akhirnya dicetak Lennart Karl pada menit ke-54. Justru Karl, pemain FC Bayern yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Terlalu banyak bermain media sosial, kurang rendah hati, dan seterusnya. Presiden kehormatan Uli Hoeneß sempat mengumumkan akan mengadakan "pembicaraan serius" dengan pemain berusia 18 tahun itu. Kini Karl menjawabnya di lapangan. Itulah hal pertama yang sangat menggembirakan bagi FC Bayern.

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FC Bayern juga bisa menang tanpa Kane dan Olise dalam performa gemilang

Gol yang memastikan kemenangan 2-0 kemudian dicetak bek kanan Konrad Laimer pada menit ke-74. Artinya, dua bintang utama Harry Kane dan Michael Olise sama-sama tidak mencetak gol. Begitu pula saat bermain imbang 2-2 melawan Dortmund, ketika Laimer dan Dayot Upamecano yang mencetak gol.

Kane bahkan kini sudah tiga pertandingan tidak mencetak gol. Setelah menyia-nyiakan sejumlah peluang melawan BVB, pemain terbaik dunia itu gagal mencetak gol lewat lima tembakan di Madrid. Setidaknya, ia memberi assist untuk gol Laimer yang mengubah skor menjadi 2-0. Olise mengakhiri laga melawan Dortmund dalam kondisi tidak fit. Karena itu, di Madrid ia tidak setajam biasanya. Pemain asal Prancis tersebut memang berusaha keras dan sering menguasai bola, tetapi berulang kali terhenti saat menggiring bola, berbalik arah, atau terjatuh.

Tentu saja, kondisi kedua pemain itu bisa menimbulkan kekhawatiran. Namun, berkat kualitas luar biasa dan konsistensi mereka dalam beberapa bulan terakhir, seharusnya ada keyakinan kuat bahwa Kane dan Olise akan segera kembali ke performa terbaik. Karena itu, hal kedua yang paling menggembirakan adalah FC Bayern mampu mengalahkan lawan papan atas meski dua bintang utamanya tidak tampil dalam performa terbaik. Bahkan, mereka melakukannya tanpa Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry, dan Ismael Saibari.

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FC Bayern kembali mencatatkan clean sheet setelah tujuh pertandingan

Terakhir, hal menggembirakan ketiga: Setelah selalu kebobolan setidaknya satu gol dalam tujuh pertandingan, FC Bayern akhirnya kembali mencatatkan clean sheet di Madrid. Sosok yang paling berjasa adalah pemimpin lini belakang Dayot Upamecano, pemain Munich terbaik di Metropolitano.

Rekannya di jantung pertahanan, Jonathan Tah, yang belakangan tampil kurang baik, meningkatkan permainannya setelah sempat kesulitan di awal laga. Dengan begitu, ia kembali bersaing dengan Min-Jae Kim. Kedua bek sayap, Laimer dan Josip Stanisic, tampil sangat aktif menyerang tanpa mengabaikan tugas bertahan. Alhasil, kiper Manuel Neuer praktis tidak perlu berbuat banyak saat kembali bermain.

Berkat kemenangan ini, FC Bayern naik ke posisi kedelapan klasemen, setidaknya untuk sementara. Posisi itu cukup untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Setelah semua kemunduran dalam beberapa pekan terakhir, tim Munich menegaskan status mereka sebagai salah satu favorit utama juara Liga Champions. Jika FC Bayern kembali ke Metropolitano untuk laga final pada 5 Juni 2027, kemenangan ini mungkin akan dikenang sebagai titik balik emosional musim mereka.

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