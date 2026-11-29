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Pemain Barcelona, Dani Olmo, memuji penampilan timnya dalam laga melawan Deportivo La Coruna pada Minggu ini dalam lanjutan Liga Spanyol.

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Barcelona tidak menyisakan keraguan sedikit pun soal kemampuan mereka mendominasi persaingan Liga Spanyol setelah membombardir gawang Deportivo La Coruna dengan skor 5-1 pada Minggu. Dalam laga tersebut, anak asuh Hansi Flick tampil tajam di lini serang dan memanfaatkan hasil buruk Real Madrid kontra Alaves untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen sekaligus memperlebar jarak dengan para pesaingnya.

Olmo mengatakan kepada DAZN seusai pertandingan: "Saya senang dengan penampilan tim. Kami perlu berbenah, terutama dalam menjaga gawang tetap bersih, dan itulah yang sedang kami upayakan."

Pemain yang ditarik keluar pada menit ke-57 dan digantikan rekannya, Rodri, itu melanjutkan: "Mereka terus bekerja keras. Kami tahu mereka akan menekan dengan kuat di area lawan. Inilah sepak bola. Ini adalah permainan kesalahan."

Soal kerja samanya dengan Pedri, Olmo memuji rekan setimnya itu beserta solusi yang ia berikan bagi tim di lapangan.

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"Pedri sudah tidak lagi mengejutkan kami. Dia pemain yang lengkap, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Dia ada di mana-mana di lapangan. Dia memberi kami banyak hal dan akan terus begitu," jelasnya.

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Mengenai gol kedua Barcelona yang ia cetak sendiri, Olmo berkomentar: "Saya tahu Gordon akan mengirim bola ke sana, dan saya hanya perlu fokus padanya."

Detail Kemenangan 5-1 Barcelona

Barcelona memastikan kemenangan dalam laga pekan ke-14 Liga Spanyol ini berkat awal sempurna yang mengejutkan tuan rumah. Lamine Yamal membuka skor sebelum 90 detik berjalan lewat serangan terorganisasi yang diawali dengan bertukar umpan bersama Pedri, sebelum ia mengirim umpan silang mendatar yang dengan cerdik dibiarkan lewat oleh Dani Olmo, sehingga mengecoh kiper Deportivo dan bersarang di gawang.

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Deportivo tidak butuh waktu lama untuk membalas. Mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit kesembilan melalui Aubameyang, yang memanfaatkan umpan Nsongo dan unggul dalam duel fisik dengan Pau Cubarsi, sebelum menyarangkan bola dengan kaki kanannya ke gawang Joan Garcia.

Namun, Barcelona dengan cepat kembali unggul setelah Dani Olmo melompat menyambut umpan silang Gordon dari sisi kiri dan menanduknya ke dalam gawang pada menit ke-20. Tim Catalan pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.

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Memasuki babak kedua, Barcelona menguasai jalannya permainan, dan Raphinha berhasil menambah keunggulan lewat gol ketiga pada menit ke-50 setelah menerima umpan silang akurat dari Lamine Yamal. Ia memanfaatkan lemahnya pengawalan di tiang jauh untuk memberikan keunggulan nyaman bagi timnya dan membuat Deportivo semakin sulit bangkit, sementara tim Catalan terus unggul dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang.

Meski tuan rumah berupaya memperkecil ketertinggalan, Barcelona tetap menjadi tim yang lebih berbahaya. Raphinha kemudian mencetak gol keduanya sekaligus gol keempat tim pada menit ke-83, memanfaatkan bola yang datang kepadanya setelah umpan Kounde ke arah Gordon memantul dari pemain bertahan Deportivo. Tim Catalan terus menekan hingga menit-menit akhir tanpa memberi lawan kesempatan nyata untuk menemukan keseimbangan atau mengancam hasil pertandingan.

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Raphinha menutup pesta gol dengan mencetak gol kelima pada menit kedua masa tambahan waktu setelah menerima umpan apik dari Lamine Yamal. Gol itu menjadi gol ke-18 miliknya musim ini, membuatnya unggul empat gol atas Kylian Mbappe dalam perburuan gelar top skor. Pemain asal Brasil itu terus menunjukkan performa menyerang yang mengesankan, yang menjadikannya salah satu bintang paling menonjol Barcelona musim ini sekaligus pesaing kuat di puncak daftar pencetak gol terbanyak kompetisi.

Dengan kemenangan ini, Barcelona memperkokoh posisinya di puncak klasemen Liga Spanyol dan memperlebar jarak menjadi 5 poin atas Atletico Madrid (sebelum pertemuan kedua tim pada Rabu), dengan memanfaatkan kekalahan Real Madrid dari Alaves. Sementara itu, Deportivo La Coruna masih terpuruk di peringkat ke-13 setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan laga liga terakhir, sehingga tekanan terhadap mereka kian besar seiring hasil yang terus menurun dan posisi yang semakin jauh dari zona persaingan.