Lembaga riset data Opta menghitung peluang tim nasional Belanda di Piala Dunia, dan hal itu memberikan banyak harapan

Badan data Opta tampaknya tidak terlalu menjagokan timnas Belanda di Piala Dunia 2026, seperti yang terlihat dalam publikasi terbarunya. Namun, prediksi ini tetap memberikan harapan, jika kita melihat proyeksi pada Piala Dunia sebelumnya.

Pada 2022, Argentina yang akhirnya menjadi juara dunia, sebenarnya dianggap sebagai kandidat kedelapan oleh Opta. Kali ini, posisi tersebut dalam daftar favorit jatuh kepada Oranje, yang mengingat prediksi empat tahun lalu, memberikan sedikit harapan. Biro data tersebut memberikan peluang 3,6 persen kepada tim asuhan pelatih nasional Ronald Koeman untuk meraih gelar juara.

Saat itu, Prancis yang menjadi runner-up dianggap sebagai favorit utama, tetapi pada 2026 gelar tersebut jatuh ke tangan Spanyol. Menurut Opta, juara Eropa saat ini memiliki peluang terbesar sebesar 16,1 persen untuk menjadi juara dunia.

Prancis (13 persen) dan Inggris (11,2 persen) melengkapi tiga besar favorit. Argentina (10,4 persen) berada di peringkat keempat sebagai negara non-Eropa pertama dalam daftar. Tetangga selatan kita dari Belgia masih masuk 10 besar, dengan peluang 2,4 persen.

Namun, data tidak menceritakan semuanya, karena dalam dua edisi terakhir Piala Dunia, Opta sama sekali meleset. Pada 2018, Brasil ditunjuk sebagai favorit utama, tetapi negara itu hanya mencapai perempat final, di mana Belgia terlalu kuat.

Seseorang yang sering kali lebih akurat adalah ekonom Jerman Joachim Klement. Ia berhasil memprediksi tiga juara Piala Dunia terakhir dengan tepat dan juga telah mengumumkan prediksinya untuk tahun ini. Menurutnya, timnas Belanda akan membawa pulang trofi Piala Dunia. Di sini ia menjelaskan dengan detail alasannya.