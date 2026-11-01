Manchester United tengah menjalani musim yang penuh bencana. Mereka menempati peringkat ke-17 di Liga Inggris, setelah hanya meraih satu kemenangan dan empat hasil imbang dalam sembilan pekan.

Namun krisis besar itu justru membuka pintu bagi klub lain untuk mengambil keuntungan, yakni Barcelona, yang jalannya kini terbuka lebar untuk merekrut pemain Manchester United pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Barcelona tidak mengesampingkan opsi merekrut seorang bek tengah selama periode transfer musim dingin mendatang.

Rentetan cedera di lini pertahanan kembali membuka pintu pencarian bek-bek pada bursa mendatang. Andai pilihan dibuat murni secara teknis, opsi utama adalah pemain Kroasia Josko Gvardiol (24 tahun), pemain Manchester City, dan mungkin bek Italia Alessandro Bastoni (26 tahun), pemain Inter Milan. Namun situasi tampak sulit terkait kedua pemain tersebut.

Sementara itu, situasi tampak sangat buruk bagi Lisandro Martinez, pemain internasional Argentina berusia 28 tahun di Manchester United, sampai-sampai semua indikasi mengarah pada kepergiannya selama periode transfer musim dingin.

Setelah sebelumnya mendapat banyak pujian atas penguasaan bolanya yang luar biasa, Lisandro kini menerima kritik pedas di Inggris dalam beberapa jam terakhir.

Kartu merahnya saat melawan Chelsea, akibat kesalahan aneh yang ia lakukan terhadap Wesley Fofana pada sebuah sepak pojok yang juga berbuah penalti, menjadi tetes air yang membuat gelas meluap bagi para analis dan pengamat.

Dengan kontraknya yang berakhir pada penghujung musim ini, situasi tersebut semakin memperkuat spekulasi tentang kepergiannya yang sudah dekat. Baik di Inggris maupun di Belanda, liga tempat Lisandro bersinar bersama Ajax, dalam beberapa jam terakhir beredar pembicaraan bahwa nasib ini sudah dapat diperkirakan.

Pemain terburuk di Liga Inggris

Surat kabar The Guardian tak ragu mengkritik penampilan Lisandro saat ini, dengan menyebutnya sebagai "pemain terburuk di Liga Inggris".

Mereka menambahkan: "Perannya memainkan sosok pria kuat menyebabkannya diusir dengan kartu merah setelah ia dihadiahi penalti yang dicetak oleh Cole Palmer menjadi gol kemenangan. Ini menjadi simbol kemunduran Manchester United di bawah kepemimpinan keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe".

Mereka melanjutkan: "Martinez selama ini kerap mengkritik keras para petingginya belakangan ini, tetapi ini adalah pemain yang seharusnya sudah lama dijual".

Surat kabar "The Athletic" menyatakan: "Lisandro Martinez adalah pemain terburuk di Liga Inggris musim ini. Dialah penanggung jawab utama atas poin-poin yang hilang dari Manchester United hanya dalam tiga pertandingan. Kemunduran penampilannya adalah teka-teki yang membingungkan. Situasi ini tidak bisa berlanjut. Manchester United tidak bisa bergantung pada pemain yang terus-menerus menyebabkan hilangnya poin akibat kesalahan-kesalahan yang tampaknya tak ia pedulikan".

Surat kabar The Telegraph menggambarkan bagaimana "tidak mengherankan bahwa pelatih Michael Carrick bahkan tidak meliriknya saat ia keluar dari lapangan. Ia telah melindungi Martinez sampai pada titik di mana banyak pelatih akan mencoretnya, cukup dengan tetap memainkannya meski ia melontarkan kritik pedas kepada manajemen klub".

Mereka menambahkan: "Martinez adalah sosok provokator yang dibuat-buat: kuat di depan mikrofon, dan lemah di atas lapangan".

Surat kabar "Manchester Evening News" memberikan penilaian serupa, dengan mengatakan: "Sebelum itu, umpan-umpannya menjadi salah satu kekuatannya; ia bekerja sama dengan baik bersama lini tengah untuk membawa bola ke depan. Namun pelanggaran ini, yang berujung pada kartu merahnya dan hadiah penalti, sungguh konyol. United tidak lagi punya peluang apa pun setelah itu".

Hingga saat ini pada musim ini, Lisandro telah bermain dalam 10 pertandingan dengan total 763 menit, yang berarti pelatih Carrick belum melupakannya.

Meski begitu, kemunduran bintang Argentina ini di United tidak membuatnya berbeda dari banyak pemain lain yang direkrut dengan antusiasme besar di Old Trafford: Lisandro tiba di United dari Ajax seharga 67 juta euro pada musim panas 2022.

Perlu dicatat bahwa surat kabar Katalan "Sport" menegaskan bahwa Barcelona tengah mencari seorang bek tengah, dan Lisandro merupakan peluang menarik di pasar, di mana Deco (direktur olahraga) mengikuti perkembangan dari dekat. Meski terdapat banyak opsi, tidak satu pun dari mereka yang terjangkau dari sisi finansial.