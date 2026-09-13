"Lelucon yang menggemparkan dan sirkus wasit": "Arsivo VAR" melancarkan serangan terhadap teknologi video setelah gol Haaland

Gol yang dicetak striker Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, ke gawang Manchester United pada Minggu malam ini, memicu kontroversi besar.

Manchester City memastikan kemenangan di derby kota Manchester dengan kemenangan dramatis atas tuan rumah Manchester United, dengan skor tanpa balas, dalam laga yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu ini, dalam pekan keempat Liga Primer Inggris.

Gol tunggal Manchester City dicetak oleh pemain Norwegia, Erling Haaland, pada menit ke-60 dengan memanfaatkan bola umpan silang di dalam kotak enam yard.

Gol Haaland tercipta setelah rekannya, Josko Gvardiol, mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti, yang coba dimainkan Enzo Fernandez dengan kepala, tetapi bola melewatinya dan tiba pada striker Norwegia itu, yang menempatkan bola ke dalam gawang. Namun, hakim garis mengangkat bendera offside, sehingga wasit Michael Oliver awalnya memutuskan untuk menganulir gol tersebut, sebelum wasit video turun tangan untuk meninjau momen tersebut dan memastikan keabsahan keputusan itu.









Setelah kembali ke teknologi video, Michael Oliver memutuskan mengesahkan gol untuk Manchester City, setelah melihat bahwa umpan silang Gvardiol membentur kaki Patrick Dorgu sebelum tiba pada Haaland, yang memang sudah berada di posisi offside pada saat bola dikirimkan. Namun, sentuhan bek Manchester United itu mengubah alur permainan, sehingga wasit menganggap bola telah berada dalam kondisi baru dan mengesahkan gol tersebut.

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Sementara itu, jaringan Spanyol "Archivo VAR", yang mengkhususkan diri dalam kasus-kasus wasit, menegaskan bahwa pengesahan gol tersebut merupakan lelucon perwasitan.

Melalui akunnya di "X", mereka menulis: "Lelucon menggelegar bagi teknologi video (VAR) di Old Trafford".

Mereka melanjutkan: "Enzo Fernandez, yang berada dalam posisi offside yang sangat jelas, mencoba memainkan bola, memberikan pengaruh langsung terhadap bek Lisandro dan kiper Lammens".

Mereka menegaskan: "Permainan itu offside yang jelas".

Jaringan tersebut menutup: "Howard Webb (kepala komite wasit) dan sirkus perwasitannya di Liga Primer Inggris".







