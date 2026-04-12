Lelucon paling konyol dalam sejarah sepak bola... Bek Argentina terancam hukuman penjara dan pemecatan dari klubnya

Bandara Kota Jujuy, Argentina, menjadi saksi insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan bek klub Gimnasia de Jujuy, Emiliano Indrezzi, yang memicu siaga keamanan besar-besaran setelah melontarkan lelucon yang tidak bertanggung jawab di dalam pesawat yang sedang menuju Buenos Aires.

Menurut media lokal, pemain tersebut berteriak "bom!" sebelum pesawat lepas landas, yang memicu aktivasi protokol darurat anti-terorisme.

Segera setelah itu, seluruh penumpang dievakuasi, dan tim penjinak bom dipanggil untuk memeriksa pesawat secara menyeluruh, sebelum akhirnya diketahui bahwa peringatan tersebut palsu dan tidak ada bahan mencurigakan di dalamnya.

Setelah insiden tersebut, polisi menahan pemain tersebut di landasan bandara dan membawanya dengan tangan diborgol untuk diinterogasi atas tuduhan menyebabkan peringatan palsu dan mengganggu lalu lintas penerbangan, sebuah tuduhan yang dapat mengakibatkan hukuman hukum yang berat.

Sementara itu, manajemen klub Gimnasia de Goiás mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan pemain tersebut, dan menggambarkan kejadian tersebut sebagai "perilaku yang tidak dapat diterima dan merusak citra klub".

Ketua klub menegaskan bahwa manajemen telah memutuskan untuk memulai proses pemutusan kontrak Indrezzi karena "kesalahan serius", sambil menekankan bahwa institusi tersebut "tidak akan mentolerir tindakan apa pun yang merusak reputasinya atau melanggar nilai-nilai olahraga".

Perkiraan menunjukkan bahwa insiden ini mungkin akan mengakhiri karier pemain berusia 28 tahun tersebut, yang kini menghadapi konsekuensi hukum dan olahraga yang berat akibat tindakan yang digambarkan media Argentina sebagai "lelucon paling bodoh dalam sejarah lapangan".

