Lelucon berubah menjadi kenyataan... Insiden penembakan membuat para penonton Piala Dunia ketakutan

Suasana meriah seputar Piala Dunia 2026 di kota Boston, Amerika Serikat, berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan, setelah terjadi insiden penembakan di kawasan dekat tempat-tempat berkumpulnya penonton, menyusul pertandingan Paraguay melawan Jerman di babak 32 besar. Insiden ini kembali menyoroti krisis kekerasan bersenjata di Amerika Serikat.

Jurnalis Inggris dari surat kabar "Daily Mail", Riyat Al-Samarrai, yang meliput turnamen tersebut, menceritakan detail insiden tersebut, sambil menegaskan bahwa ia meninggalkan stadion bersama salah satu rekannya menuju pusat kota Boston untuk makan, sebelum akhirnya menjadi saksi salah satu malam paling menakutkan selama turnamen berlangsung.

Ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut dipenuhi oleh para pendukung tim-tim peserta, di mana para penggemar dari Jerman dan Belanda berkumpul di restoran dan bar terdekat, sementara suasana pasca-pertandingan terasa normal di tempat tersebut.

Ia menambahkan bahwa ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena muncul sekelompok skuter, sebelum terjadi pertengkaran antara dua orang akibat tabrakan antara dua skuter, yang dengan cepat berubah menjadi perkelahian yang melibatkan orang lain, di mana beberapa di antaranya mengenakan topeng yang menyembunyikan wajah mereka.

Ia menyebutkan bahwa temannya langsung masuk ke salah satu restoran pizza terdekat, sementara ia menyusul beberapa saat kemudian, sambil bercanda bahwa situasi tersebut mungkin akan berakhir dengan tembakan, sebelum lelucon itu berubah menjadi kenyataan dalam hitungan detik.

Ia mengatakan bahwa tiga tembakan tiba-tiba bergema di tempat itu, sementara orang-orang yang mengendarai sepeda motor melarikan diri. Setelah itu, ia keluar dan melihat salah satu korban tergeletak di tanah sambil memegangi perutnya, sementara darah menggenangi jalan.

Ia menegaskan bahwa ambulans dan polisi tiba dengan cepat di lokasi kejadian, serta memberlakukan pengamanan di sekitar area tersebut, sementara jejak tabrakan dan genangan darah masih terlihat jelas bahkan berjam-jam setelah kejadian.

Meskipun terjadi kecelakaan tersebut, perayaan di jalan-jalan sekitar tetap berlanjut, di mana para pendukung Maroko terlihat merayakan lolosnya tim nasional mereka, dalam pemandangan yang digambarkan penulis sebagai cerminan kontras antara suasana turnamen dan masalah-masalah masyarakat Amerika.

Menurut laporan lokal, insiden tersebut bermula dari pencurian sepeda motor kecil dan mengakibatkan tiga orang terluka, sementara pihak berwenang menyebutkan bahwa salah satu korban selamat dari luka-lukanya dan kondisinya tidak mengancam nyawa.

Jurnalis tersebut menyoroti bahwa insiden kekerasan bersenjata terus membayangi turnamen ini, dengan mengutip data arsip kekerasan bersenjata yang menunjukkan tercatatnya 6.372 kematian dan 11.667 orang terluka akibat insiden penembakan di Amerika Serikat sejak awal tahun.

Ia juga menyebutkan terjadinya insiden lain selama Piala Dunia, termasuk tewasnya seorang orang di dekat area suporter di San Jose, serta tewasnya orang lain sekitar empat mil dari tempat tinggal tim nasional Inggris di Kansas City, serta empat orang yang terluka dalam insiden penembakan saat kerumunan penonton menyaksikan salah satu pertandingan turnamen di kota Brockton, Massachusetts.

Penulis mengakhiri ceritanya dengan menegaskan bahwa ia menikmati meliput Piala Dunia di Amerika Serikat, namun ia mengakui bahwa insiden-insiden ini merupakan pengingat abadi akan sisi lain negara tersebut, sambil mencatat bahwa gemerlap turnamen besar mungkin menyembunyikan masalah-masalah ini untuk sementara, namun tidak dapat menyembunyikannya sepenuhnya.