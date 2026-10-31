Ambisi Maroko untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tidak lagi sebatas menyelenggarakan pertandingan turnamen dan menyiapkan stadion untuk menyambut tim-tim nasional serta suporter, tetapi telah berubah menjadi proyek pembangunan berskala luas yang bertujuan menggambar ulang peta infrastruktur dan transportasi serta memperluas lingkaran manfaat hingga mencakup berbagai wilayah kerajaan, dalam rangka persiapan luar biasa untuk menjadi tuan rumah edisi 2030.

Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, menegaskan bahwa upaya kerajaan untuk menyelenggarakan Piala Dunia didasarkan pada akumulasi sejarah dan perjalanan pembangunan panjang yang dimulai sejak akhir dekade 1990-an, sebelum akhirnya dimahkotai dengan memperoleh kehormatan menjadi tuan rumah edisi 2030.

Lekjaa menjelaskan, dalam pernyataan yang dikutip oleh situs "Hespress" Maroko, bahwa edisi mendatang Piala Dunia memiliki karakter yang luar biasa, karena akan mengabadikan peringatan seabad dimulainya turnamen, melalui penyelenggaraannya di dua benua dan tiga negara, seraya menunjukkan bahwa Maroko akan mewakili benua Afrika dalam ajang dunia ini.

Presiden Federasi Maroko itu mengungkapkan dimasukkannya 38 lokasi untuk tempat tinggal tim-tim nasional dalam dokumen persyaratan khusus turnamen, sebuah langkah yang melampaui konsep tradisional yang membatasi tempat tinggal tim di kota-kota tuan rumah pertandingan, dan membuka peluang bagi distribusi manfaat yang lebih luas terkait penyelenggaraan ajang tersebut.

Lekjaa menekankan bahwa visi Maroko tidak bertujuan membatasi keuntungan pembangunan dari Piala Dunia pada enam kota yang akan menjadi tempat berlangsungnya pertandingan, melainkan berupaya menyebarluaskan manfaat ke area geografis seluas mungkin, sehingga menjamin meluasnya dampak turnamen ke berbagai penjuru negeri.

Dalam konteks terkait, ia menunjukkan keterkaitan penyelenggaraan Piala Dunia dengan sejumlah proyek struktural besar, khususnya di bidang infrastruktur dan transportasi kereta api, di antaranya perpanjangan jalur kereta cepat hingga mencapai kota Marrakech, dengan adanya arah untuk mengembangkan jaringan tersebut di masa depan dan memperluasnya menuju Agadir.

Dengan demikian, Maroko bertaruh untuk mengubah Piala Dunia 2030 menjadi titik penting dalam perjalanan pembangunannya, sehingga warisan turnamen tidak terbatas pada stadion dan fasilitas olahraga, tetapi meluas ke proyek-proyek transportasi, infrastruktur, dan pengembangan kota, dengan meninggalkan dampak yang melampaui tahun-tahun berlangsungnya pertandingan.