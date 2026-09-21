Perdebatan seputar stadion yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 terus berlanjut, seiring masih terbukanya persaingan antara Spanyol dan Maroko. Sebelumnya, keyakinan yang berkembang di awal adalah bahwa laga final akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, dengan Stadion Spotify Camp Nou masuk dalam daftar pilihan yang memungkinkan.

Namun, data terbaru menunjukkan meningkatnya peluang penyelenggaraan final di Grand Stade Hassan II, yang tengah dibangun di kota Benslimane, Maroko, terutama dengan kapasitas penonton yang sangat besar yang akan dimilikinya begitu rampung.

Menurut laporan yang dimuat surat kabar Spanyol "Sport", Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, tengah berupaya memperkuat berkas pencalonan negaranya untuk menjadi tuan rumah laga final, dengan berpijak pada potensi besar yang diperkirakan akan disediakan stadion baru tersebut.

Grand Stade Hassan II direncanakan mampu menampung sekitar 115 ribu penonton, mengungguli kapasitas yang diperkirakan untuk Stadion Spotify Camp Nou yang mendekati 105 ribu penonton, serta Stadion Santiago Bernabeu yang berkapasitas sekitar 78 ribu penonton.

Benslimane akan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah final

Dalam pidato yang disampaikannya pada sebuah acara kampanye partai Authenticity and Modernity, beberapa hari menjelang pemilihan legislatif Maroko, Lekjaa mengungkapkan keinginan jelas negaranya untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030.

Presiden Federasi Maroko itu berkata: "Kami akan bekerja sama dengan seluruh institusi dan seluruh rakyat Maroko agar Maroko menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, siapa pun nama timnas yang akan menjalani laga tersebut. Suka atau tidak suka, benci atau tidak benci."

Pernyataan ini datang setelah ucapan sebelumnya yang disampaikan Lekjaa sekitar 10 hari lalu, yang di dalamnya ia menegaskan bahwa Provinsi Benslimane "akan mendapat kehormatan menyelenggarakan final Piala Dunia 2030", sembari menekankan perlunya pengembangan wilayah tersebut dan persiapan untuk ajang berskala global ini.

Dalam pernyataan sebelumnya, Lekjaa mengatakan bahwa para pejabat yang berambisi untuk terlibat dalam pemerintahan mendatang dituntut untuk bekerja mengembangkan Provinsi Benslimane, mengingat kaitannya dengan proyek stadion baru yang diperkirakan akan menjadi salah satu stadion terbesar di dunia.

Kesiapan stadion bisa memperkuat peluang Maroko

Keunggulan stadion Maroko, menurut argumen pihak Maroko, tidak terbatas pada kapasitas penontonnya saja, sebab waktu penyelesaiannya bisa memberikan peluang tambahan untuk meraih kehormatan menjadi tuan rumah final.

Perkiraan menyebutkan bahwa Grand Stade Hassan II akan sepenuhnya siap pada 2027, dengan biaya melebihi 450 juta euro, sehingga memungkinkan pengujian dan penyelenggaraan ajang olahraga besar sebelum Piala Dunia 2030 bergulir.

Faktor kesiapan bisa menjadi poin penting dalam perlombaan menjadi tuan rumah final, terutama dengan masih berlangsungnya pekerjaan renovasi Stadion Spotify Camp Nou, yang diharapkan Presiden Barcelona, Joan Laporta, untuk menjadi tuan rumah laga penentu Piala Dunia tersebut.

Keputusan akhir ada di tangan FIFA

Kendati pernyataan-pernyataan Maroko yang penuh percaya diri, keputusan akhir mengenai stadion yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 belum ditetapkan. Federasi Sepak Bola Internasional diperkirakan akan menunggu hingga tahun depan atau bahkan 2028 untuk mengumumkan pilihannya.