Lekjaa mengumumkannya sebelum FIFA: Maroko akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030

Maroko menaikkan tingkat tantangan dalam perlombaan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, setelah Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, menegaskan bahwa Stadion Besar Hassan II di Benslimane akan menjadi tuan rumah pertandingan final turnamen tersebut, meskipun Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" hingga kini belum mengumumkan stadion yang akan menggelar laga itu.

Lekjaa menyampaikan pernyataannya dalam sebuah acara Partai Autentisitas dan Modernitas di kota Bouznika, di mana ia berbicara dengan penuh keyakinan tentang bagaimana Maroko memenangi pertarungan terkait pertandingan terpenting dalam turnamen tersebut.

Presiden Federasi Maroko itu mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Sport": "Yang harus kalian ketahui adalah bahwa Provinsi Benslimane akan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030."

Lekjaa tidak berhenti sampai di situ, ia bahkan sampai membayangkan kedua tim di pertandingan final, dengan berharap Maroko berhadapan dengan tim nasional Prancis, seraya menambahkan: "Dan jika Allah menghendaki, semoga ada pertandingan final yang mempertemukan Maroko dan Prancis agar kami bisa membalas dendam," di tengah sambutan dan tepuk tangan para hadirin.

Pernyataan Lekjaa memiliki arti penting tersendiri, di tengah belum adanya pengumuman resmi dari FIFA hingga kini mengenai stadion yang akan menggelar final Piala Dunia 2030, yang diselenggarakan Spanyol, Portugal, dan Maroko, di samping pertandingan-pertandingan perayaan dalam rangka peringatan 100 tahun peluncuran Piala Dunia di Amerika Selatan.

Stadion Hassan II bersaing dengan Santiago Bernabeu dan Camp Nou

Pernyataan Lekjaa menempatkan Stadion Besar Hassan II di jantung persaingan dengan Spanyol, yang juga memiliki opsi-opsi menonjol untuk menjadi tuan rumah final, terdepan di antaranya adalah Stadion Santiago Bernabeu dan Spotify Camp Nou.

Proposal Maroko sangat bergantung pada proyek Stadion Hassan II, yang sedang dibangun di Provinsi Benslimane, antara Casablanca dan Rabat, dengan kapasitas tampung yang mendekati 115 ribu penonton.

Kapasitas ini menjadikan stadion baru tersebut sebagai salah satu stadion sepak bola terbesar di dunia, di samping desainnya yang khas terinspirasi dari tenda-tenda tradisional yang digunakan dalam musim-musim adat Maroko.

Pekerjaan pembangunan stadion tersebut diperkirakan rampung pada tahun 2027, yakni tiga tahun sebelum Piala Dunia digelar, sehingga memberi Maroko waktu yang cukup untuk menguji fasilitas itu dan mempersiapkannya menjadi tuan rumah ajang dunia tersebut.

Maroko tidak memandang proyek ini sekadar sebagai stadion olahraga, karena Stadion Hassan II merepresentasikan salah satu simbol paling menonjol dari transformasi urban dan olahraga di negeri itu, serta salah satu elemen terpenting dari proposal bersama Maroko dengan Spanyol dan Portugal.

FIFA belum memutuskan stadion hingga kini

Meskipun Lekjaa berbicara dengan penuh keyakinan, situasi resmi belum berubah, karena FIFA hingga kini belum mengumumkan stadion yang akan menggelar final Piala Dunia 2030.

Dengan demikian, pernyataan Presiden Federasi Maroko itu bukanlah pengumuman resmi mengenai penetapan pertandingan final kepada Maroko, melainkan mencerminkan besarnya keyakinan kerajaan tersebut akan kemampuannya memenangi perlombaan ini, di samping menjadi pesan tekanan yang jelas dalam menghadapi proposal Spanyol.

Ketatnya persaingan untuk menjadi tuan rumah final meningkat selama beberapa bulan terakhir, di tengah keteguhan Maroko atas haknya untuk menggelar pertandingan terpenting dalam turnamen tersebut, berhadapan dengan keinginan Spanyol untuk menyelenggarakan final di tanahnya dan menobatkan juara dunia 2030 di salah satu stadion besarnya.

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