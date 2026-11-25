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Pemilik Leicester City, Khun Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha, membatalkan rencana penjualan klub setelah upaya mencari investasi baru atau perubahan kepemilikan tidak menghasilkan kesepakatan. Leicester ditawarkan untuk dijual pada musim panas setelah dua kali terdegradasi secara beruntun hingga ke League One. Kepala eksekutif Kevin Davies juga akan mundur bulan depan.

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Khun Top akhiri proses penjualan

Khun Top mengonfirmasi keputusan itu dalam surat terbuka kepada pendukung Leicester City di situs web klub. Ia mengungkapkan bahwa "proses terstruktur" untuk mencari investor berakhir tanpa kesepakatan. "Baru-baru ini kami menjalankan proses terstruktur untuk menjajaki apakah investasi baru atau perubahan kepemilikan benar-benar merupakan langkah yang tepat bagi klub," tulisnya.

Ia melanjutkan: "Pembicaraan itu tidak menghasilkan kesepakatan, dan saya memutuskan untuk mengakhiri proses tersebut agar kami dapat kembali berfokus pada pekerjaan yang diperlukan untuk membawa klub maju."

Tak ada peminat dengan harga lebih dari £200 juta

Brosur penjualan yang disusun Citigroup mematok harga lebih dari £200 juta untuk klub tersebut, menurut BBC Sport. Leicester, yang ditawarkan untuk dijual setelah turun ke kasta ketiga, tidak pernah mengakui proses itu secara terbuka.

Khun Top, yang keluarganya memiliki Leicester melalui King Power sejak 2010, mengatakan: "Bagi keluarga saya dan saya, Leicester City telah menjadi bagian besar dari kehidupan kami selama bertahun-tahun. Kami telah melalui momen-momen luar biasa bersama, juga masa-masa yang sangat sulit, dan kami merasakan ikatan yang mendalam dengan kota ini serta masyarakatnya."

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Davies akan mundur

Surat itu juga mengonfirmasi bahwa kepala eksekutif Kevin Davies akan meninggalkan jabatannya pada awal bulan depan, kurang dari setahun setelah dipromosikan ke posisi tersebut pada Maret menyusul perombakan kepemimpinan. Direktur pelaksana Kamonthip Netthanomsak akan memimpin operasional bisnis klub bersama jajaran pimpinan senior yang ada hingga CEO baru ditunjuk.

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Khun Top menambahkan: "Kondisi keuangan klub tetap aman berkat dukungan King Power, yang akan terus diberikan seiring upaya menempatkan Leicester City pada landasan yang lebih berkelanjutan."

Fokus beralih ke pembangunan kembali di League One

Juara Liga Primer 2016 itu, yang juga mendapat pengurangan poin musim lalu karena melanggar aturan pengeluaran, kini harus membangun kembali tim di bawah pemilik saat ini.

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Tim asuhan Russell Martin berharap stabilitas di luar lapangan dapat membantu mereka bersaing untuk promosi kembali ke Championship.