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Leicester City langsung memutus hubungan dengan sponsor utama jersey mereka, BC Game, setelah perusahaan mata uang kripto itu menunjuk bintang porno asal Rusia Eva Elfie sebagai duta merek. Klub League One tersebut mengonfirmasi pada Rabu bahwa kerja sama itu diakhiri atas kesepakatan bersama, menyusul kecaman keras suporter terhadap kampanye promosi kontroversial perusahaan tersebut.

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Video memicu pengakhiran kerja sama sponsor

Leicester mengakhiri kerja sama komersial dengan BC Game setelah platform permainan yang berbasis di Curaçao itu memperkenalkan Elfie pada 3 November. Operator daring yang tidak memiliki lisensi tersebut telah bermitra dengan Leicester City sejak 2024, bahkan setelah kehilangan izin operasinya di Inggris pada Desember tahun itu. Kecaman meningkat pesat setelah perusahaan tersebut membagikan video penuh sindiran bernuansa seksual yang menampilkan Elfie dan seorang kurir. Video itu ditonton lebih dari enam juta kali di X.

Suporter ditawari pengembalian dana penuh untuk jersey

Video yang viral itu memperlihatkan Elfie menerima kontraknya, disertai keterangan: "Selamat datang di BC Game, Eva Elfie! Mari mulai bersenang-senang."

Kritik segera berdatangan dari suporter Leicester dan penonton konten esports BC Game. Hal itu mendorong klub mengakhiri kerja sama dan mengembalikan uang suporter yang baru-baru ini membeli jersey replika.

Pernyataan klub yang dirilis pada Rabu berbunyi: "Leicester City Football Club dan BC GAME telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kemitraan komersial kami dengan segera.

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"Keputusan ini menyusul pembicaraan konstruktif antara kedua pihak dalam beberapa hari terakhir. Dalam pembicaraan tersebut, kami menyadari bahwa prioritas komersial kami ke depan berbeda.

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"Kami ingin berterima kasih kepada BC GAME atas dukungannya sepanjang dua setengah tahun bekerja sama dengan Leicester City dan atas pendekatan konstruktifnya dalam mencapai kesepakatan ini.

"Suporter yang membeli jersey replika bermerek BC GAME melalui kanal penjualan resmi LCFC dalam 28 hari terakhir (sejak 21 Oktober 2026) dapat mengembalikannya untuk mendapatkan pengembalian dana penuh atau menukarnya (bergantung pada ketersediaan) paling lambat Rabu, 2 Desember. Bukti pembelian wajib ditunjukkan.

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"Kebijakan pengembalian yang diperluas ini mencakup jersey yang telah dikenakan atau dipersonalisasi, yang biasanya tidak memenuhi syarat berdasarkan kebijakan pengembalian standar kami.

"Pengembalian dapat dilakukan langsung di Foxes Fanstore di King Power Stadium atau melalui pos. Jika suporter mengembalikan barang melalui layanan pengiriman standar Royal Mail, klub akan mengganti biaya ongkos kirim pengembalian melalui metode pembayaran yang digunakan saat pembelian awal."

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Foxes Trust kecam kerja sama dengan perusahaan taruhan

Keputusan Leicester menyusul tekanan baru dari Foxes Trust, yang telah lama menentang kerja sama klub dengan perusahaan taruhan tanpa lisensi. Seandainya klub tetap berada di Liga Primer Inggris dua musim lalu, kerja sama sponsor tersebut sudah dilarang berdasarkan aturan kasta tertinggi .

Menanggapi pengumuman tentang Elfie pada awal bulan ini, kelompok suporter itu mengatakan: "Sebagian besar suporter Leicester City kini pasti mengetahui kekecewaan dan ketidakpuasan kami terhadap BC Game sebagai sponsor utama jersey kami.

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"BC Game kini mengumumkan kemitraan baru dengan 'kreator konten internasional dan figur esports' Eva Elfie... yang kebetulan merupakan bintang porno internasional.

"Sejak klub memutuskan menerima sponsor dari perusahaan taruhan, kami merasa Leicester City telah meninggalkan nilai-nilainya.

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"Kini, ditambah lagi BC Game menjalin kemitraan dengan seseorang yang terus membangun namanya melalui konten dewasa.

"Perjudian dan pornografi sama-sama dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan bagi kehidupan orang-orang, khususnya kaum muda.

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"Kemitraan seperti ini membawa kedua hal tersebut kepada khalayak yang lebih luas dan, melalui hubungan kerja sama itu, mengaitkannya dengan Leicester City. Apakah seperti ini jati diri kita sekarang?"

Martin fokus memulihkan performa di lapangan

Leicester kini harus memproses pengembalian jersey replika sebelum tenggat 2 Desember sembari mencari mitra utama baru. Masa kerja sama dengan BC Game yang berakhir buruk itu bertepatan dengan dua degradasi beruntun, dari Liga Primer Inggris pada 2024-25 dan dari Championship musim lalu. Setelah bangkit dari awal yang lesu dengan hanya satu kemenangan dalam lima pertandingan, tim asuhan Russell Martin kini akan berupaya naik di klasemen.