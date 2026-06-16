"Leher Tuchel di ujung pisau"... Klausul rahasia yang mengancam masa depannya bersama Inggris

Timnas Inggris bersiap untuk memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Kroasia, di tengah sorotan besar yang tertuju pada pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, yang menghadapi tekanan yang semakin besar untuk meraih hasil yang sesuai dengan harapan para penggemar "The Three Lions".

Menurut pernyataan Mark Bolingham, CEO Asosiasi Sepak Bola Inggris, kontrak Tuchel, yang baru-baru ini diperpanjang hingga tahun 2028, memuat klausul yang memungkinkan pemecatannya jika hasil yang diraih mengecewakan selama turnamen yang digelar musim panas ini di Amerika Serikat.

"Semua kontrak FA mengandung klausul terkait kinerja, namun saya tidak akan membahas detailnya," kata Bolingham dalam konferensi pers pada Senin. "Faktanya, kami memiliki pelatih kelas dunia yang melakukan pekerjaan luar biasa, dan wajar jika kami memperpanjang kontraknya selama dua tahun lagi."

Bollingham menambahkan bahwa keputusan perpanjangan ini diambil sebagai bagian dari persiapan dini untuk turnamen Euro 2028 yang akan digelar di Inggris, sambil menegaskan bahwa Tuchel memiliki pengalaman yang diperlukan untuk menghadapi tekanan besar yang menyertai turnamen semacam itu.

Dia melanjutkan: "Kami memiliki pelatih yang telah membuktikan kemampuannya dalam pengalaman sebelumnya, dan kami tahu dia mampu memimpin tim nasional pada fase kritis ini."

Asosiasi Sepak Bola Inggris berharap Tuchel berhasil membawa Inggris meraih prestasi bersejarah di Piala Dunia, sebelum memulai persiapan untuk turnamen kontinental mendatang di kandang sendiri, di saat semua mata tertuju pada penampilannya dalam ujian nyata pertama melawan Kroasia.