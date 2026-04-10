Legenda VVV, Keisuke Honda (39), tiba-tiba bergabung dengan klub ke-12 dalam kariernya

Keisuke Honda, yang telah tanpa klub sejak November 2024, ternyata akan tetap melanjutkan karier sepak bolanya. Gelandang berusia 39 tahun ini, yang pernah bermain untuk VVV-Venlo dan Vitesse, telah menandatangani kontrak dengan FC Jurong.

Mulai musim depan, Honda akan kembali bermain sepak bola. Pemain asal Jepang ini diharapkan dapat mendukung peluncuran proyek baru dengan nama besarnya.

Jurong saat ini masih bernama Albirex Niigata, tetapi mulai musim depan akan menggunakan nama baru ini. Juara enam kali Singapura ini berharap dapat memperluas kesuksesannya di Asia bersama Honda.

Honda sebenarnya sudah pensiun dari sepak bola profesional empat tahun lalu, namun kembali dari masa pensiunnya pada 2024 untuk bermain di Paro FC di Bhutan. Di sana, ia hanya bermain selama 135 menit, yang terbagi dalam dua pertandingan resmi.

Sebelumnya, pertandingan resmi terakhir Honda adalah bersama FK Sūduva di Lituania, pada 3 November 2021. Pada bulan Juni, ia akan merayakan ulang tahun ke-40.

Ketua Daisuke Korenaga sangat senang dengan kedatangan pemain yang telah 98 kali membela timnas Jepang ini. “Untuk membangun kastil yang indah, Anda membutuhkan fondasi yang kokoh. Dengan kedatangan Keisuke Honda, kami menambahkan pengalaman kelas dunia ke fondasi tersebut. Kami ingin membangun warisan yang akan bertahan selama seratus tahun. Segalanya demi kemenangan. Dan demi masa depan yang jauh.”

Bagi Honda, Jurong akan menjadi klub ke-12-nya. Ia pernah bermain secara berturut-turut untuk Nagoya Grampus, VVV, CSKA Moskow, AC Milan, Pachuca, Melbourne Victory, Vitesse, Botafogo, Neftçi Baku, Sūduva, dan Paro.