Legenda Turki Mengungkap Kejutan Terkait Masa Depan Mohamed Salah

Di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depan Mohamed Salah setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir, Turki kini menjadi sorotan utama terkait sang bintang Mesir, seiring maraknya laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Beşiktaş selama jendela transfer musim panas. Di antara pernyataan-pernyataan menarik dari para legenda sepak bola Turki, spekulasi para penggemar, dan pesan-pesan samar dari agen sang pemain, pertanyaan mengenai destinasi berikutnya bagi salah satu bintang sepak bola dunia terkemuka pun semakin meningkat.

Mohamed Salah mendominasi headline media Turki dalam beberapa jam terakhir, setelah beredar laporan media yang mengemukakan kemungkinan kapten timnas Mesir itu pindah ke Liga Super Turki.

Gelombang spekulasi ini bermula dari pernyataan yang disampaikan oleh Rami Abbas, agen Mohamed Salah, mengenai masa depan pemain berusia 34 tahun tersebut, yang kontraknya dengan Liverpool telah berakhir.

Abbas mengatakan: “Kami masih belum tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan, tetapi kami mungkin akan mengetahuinya dalam waktu dekat,” pernyataan yang oleh banyak pihak dianggap sebagai isyarat bahwa masa depan kapten timnas Mesir akan segera diputuskan.

Dalam perkembangan yang menarik, mantan kiper timnas Turki, Roshto Richber—yang pernah membela Fenerbahçe dan Beşiktaş—menyampaikan pernyataan mengejutkan saat tampil di salah satu program televisi. Dalam kesempatan tersebut, ia mengklaim bahwa Presiden Klub Beşiktaş, Serdal Adalı, telah berhasil menuntaskan kesepakatan kontrak dengan Mohamed Salah.

Rošto mengatakan: “Ketua klub Beşiktaş, Serdal Adalı, telah menyelesaikan kesepakatan dengan Mohamed Salah. Saya memahami hal itu dari rumor yang beredar dan ekspresi wajah sang ketua.”

Seiring dengan pernyataan tersebut, media Turki menyebarkan rincian yang diklaim terkait negosiasi antara kedua belah pihak, dengan menyebutkan bahwa Mohamed Salah telah menurunkan tuntutan finansialnya menjadi gaji bersih tahunan sebesar 11 juta euro. Mereka juga menambahkan bahwa sang pemain ingin menandatangani kontrak berdurasi tiga musim, dengan opsi perpanjangan untuk satu musim tambahan.

Di sisi lain, sumber yang sama melaporkan bahwa tawaran yang diajukan Besiktas mencakup gaji bersih tahunan sebesar 9 juta euro, dengan kontrak berdurasi dua musim plus opsi perpanjangan untuk musim ketiga, dengan ketentuan bahwa gaji pada musim terakhir akan lebih rendah jika opsi perpanjangan tersebut diaktifkan.

Spekulasi tidak berhenti sampai di situ, karena beberapa pengamat mengaitkan video promosi yang memperkenalkan pemain Belgia Leandro Trossard sebagai pemain baru di skuad Besiktas dengan Mohamed Salah, setelah video tersebut menampilkan referensi berulang kali ke Mesir, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai isyarat kemungkinan perekrutan bintang Mesir tersebut.

Selain itu, beredar pula sebuah video yang memperlihatkan para pendukung Besiktas bersorak serempak: “Ya Allah, Bismillah… Mohamed Salah,” sementara kamera menangkap Presiden Klub Serdal Adali yang tersenyum saat para pendukung meneriakkan nama sang pemain, hal yang semakin memperkuat spekulasi tersebut.

Dalam konteks terkait, Ahmed Çaglar, anggota dewan direksi Beşiktaş Football Club, memposting unggahan di akun media sosialnya yang berkaitan dengan Mohamed Salah, yang membuka peluang bagi lebih banyak spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke klub Turki tersebut.

Meskipun berita-berita tersebut semakin gencar dan banyak detail mengenai kesepakatan tersebut beredar, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Mohamed Salah maupun Besiktas yang mengonfirmasi atau membantah kebenaran laporan-laporan tersebut, sehingga semua berita tersebut tetap berada dalam ranah spekulasi, sambil menunggu kepastian mengenai masa depan kapten tim nasional Mesir dalam waktu dekat.