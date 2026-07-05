Legenda Tunisia: Maroko tidak lolos berkat keberuntungan... dan bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia

Tarek Diab, legenda tim nasional Tunisia, memuji keberhasilan tim nasional Maroko melaju ke perempat final Piala Dunia 2026.

Maroko berhasil memastikan tiket ke babak delapan besar setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Kanada, dan kini akan menghadapi laga sengit melawan Prancis.

Dhiab menambahkan, dalam sebuah video di akunnya di platform X, “Selamat kepada para pemimpin Maroko, baik raja, pemerintah, maupun rakyatnya, karena timnas Maroko tidak lolos secara kebetulan, keberuntungan, atau secara acak.”

Ia melanjutkan, “Kualifikasi Maroko tidak datang karena keberuntungan, melainkan berkat kerja keras selama bertahun-tahun.”

Dhiab menekankan, “Maroko telah menghabiskan banyak dana untuk membangun infrastruktur yang unggul, disertai perencanaan olahraga yang matang, serta meresmikan pusat-pusat pelatihan dan stadion-stadion berstandar tertinggi.”

Ia juga menyoroti, “Maroko telah melampaui lingkup Arab dan Afrika, melangkah ke kancah internasional, dan berjuang untuk memenangkan Piala Dunia, serta bersaing dengan tim-tim besar seperti Prancis dan Argentina.”

Ia menyimpulkan, “Kami melihat tim nasional Maroko di Piala Dunia kali ini memaksakan gaya permainannya kepada lawan-lawannya, dan hal itu terjadi dalam pertandingan melawan Brasil dan Belanda.”