Beberapa jam sebelum peluit tanda dimulainya salah satu laga paling sengit musim ini di Liga Turki, legenda eks klub Trabzonspor, Gokdeniz Karadeniz, menyampaikan pesan kuat kepada para pendukung timnya, di mana ia menempatkan bintang Mesir Mohamed Salah di puncak daftar senjata yang akan menentukan derbi malam ini melawan Besiktas.

Trabzonspor akan menjamu rival tradisionalnya, Besiktas, malam ini tepat pukul 20.00 di Stadion Papara Park, dalam sebuah pertarungan yang tak bisa dibagi dua, di tengah antusiasme luar biasa dari para suporter.

Di luar dugaan, Karadeniz, salah satu pemain dengan jumlah penampilan dan pengaruh terbesar dalam sejarah klub, tidak berfokus pada nama-nama lokal, melainkan menegaskan dalam pernyataan berapi-api bahwa Mohamed Salah akan menjadi pemain terpenting di barisan tim pada laga krusial ini.

Karadeniz berkata dalam pernyataan yang dikutip situs "61saat" Turki: "Salah adalah tambahan yang luar biasa bagi Trabzonspor. Gaya hidupnya, profesionalitasnya, dan semangat juangnya di lapangan, semuanya adalah faktor yang menegaskan bahwa ia adalah pilihan yang tepat. Mungkin tidak ada pemain lain dengan levelnya yang mampu beradaptasi dengan Trabzon secepat ini."

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Legenda Trabzon itu menambahkan sambil memuji bintang Mesir tersebut: "Dari apa yang saya lihat, bekerja bersama Salah adalah hal yang diimpikan semua orang. Ia adalah pemain yang mengubah wajah seluruh tim, bukan hanya dengan gol-golnya tetapi juga dengan mentalitas profesionalnya yang dengan cepat menular ke semua pemain di sekitarnya."

Para penggemar Trabzon sangat berharap pada ketajaman Salah malam ini untuk memimpin tim meraih kemenangan berharga atas Besiktas, dalam sebuah derbi yang akan memiliki pengaruh besar terhadap jalannya persaingan di Liga Turki.



