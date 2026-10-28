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Mantan penyerang Tottenham Hotspur Clive Allen menawarkan diri menjadi mentor bagi penyerang Bayern Munich Harry Kane jika peraih Ballon d'Or yang baru saja dinobatkan itu meniti karier olahraga kedua di NFL. Kapten Inggris tersebut telah lama mengagumi sepak bola Amerika dan tetap terbuka untuk mencoba menjadi penendang (placekicker) setelah kelak gantung sepatu.

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Mantan penyerang Spurs menawarkan bimbingan

Allen memiliki pengalaman untuk membimbing penyerang berusia 33 tahun itu beralih ke sepak bola Amerika, setelah sebelumnya bermain sebagai penendang untuk London Monarchs di NFL Europe. Kane baru-baru ini menjadi orang Inggris pertama sejak Michael Owen pada 2001 yang meraih Ballon d'Or setelah mencetak 73 gol dalam 65 penampilan bersama Bayern dan Inggris sepanjang musim 2025-26. Ia juga telah memenangi dua gelar Bundesliga dan satu Piala Jerman di Munich.

Kapten Inggris mengincar peralihan ke sepak bola Amerika

Meski Kane telah memecahkan banyak rekor gol di Jerman, ia tidak pernah menyembunyikan kecintaannya pada sepak bola Amerika. Saat sebelumnya membahas rencana masa depannya, Kane berkata: "Semuanya bergantung pada apa yang terjadi dalam karier saya selama lima atau enam tahun ke depan, motivasi saya, dan apa yang ingin saya lakukan. NFL jauh lebih realistis, bisa dibilang begitu."

Ketika ditanya tentang peluang bintang Bayern itu untuk beralih, Allen mengatakan kepada talkSPORT: "Ada pembicaraan soal itu. Saya akan senang membantunya. Satu hal yang saya tahu pasti, kekuatan kakinya cukup untuk melakukannya.

"Anda harus memiliki kaki yang sangat kuat untuk menendang, dan ia juga punya mentalitas untuk menghadapinya. Jadi, ya, akan menyenangkan melihatnya mencoba."

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Penendang Jaguars soroti tantangan mental

Meski penendang Jacksonville Jaguars, Cam Little, yakin penyerang itu memiliki kekuatan kaki dan teknik yang dibutuhkan, ia mengingatkan bahwa menyesuaikan diri dengan budaya kehidupan di pinggir lapangan akan sulit.

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Kepada The Associated Press, Little berkata: "Situasinya sangat berbeda, duduk di pinggir lapangan sepanjang pertandingan. Anda tidak akan menyentuh bola, dan saya rasa Anda tidak memiliki kepercayaan diri yang sama, karena ia adalah penyerang bintang timnya. Jadi, kepercayaan diri itu harus sedikit dikesampingkan. Anda harus membiarkan orang lain menjalankan tugas utama, lalu Anda turun ke lapangan pada dasarnya hanya untuk mendukung mereka semua.

"Ia mungkin cukup berbakat untuk melakukannya. Tekniknya dalam sepak bola sangat bagus. Namun, saya rasa tantangan mentalnya sangat berbeda dari sepak bola. Itu seperti ia mengambil lima tendangan bola mati sehari. Ia harus menuntaskan kelimanya dengan baik, atau ia tidak menjalankan tugasnya hari itu."

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Perpanjangan kontrak menunda impian di Amerika

Potensi kepindahan ke seberang Atlantik masih beberapa tahun lagi setelah Kane baru-baru ini menyetujui perpanjangan kontrak yang mengikatnya di Bayern hingga 2029. Ketika kapten Inggris itu kelak mengakhiri kariernya di Eropa, ia akan berupaya mengikuti jejak penendang Dallas Cowboys, Brandon Aubrey. Pria Amerika itu berhasil beralih ke NFL setelah mengawali karier di Major League Soccer dan USL.