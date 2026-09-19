Jorge Valdano, mantan bintang Real Madrid, keluar dari perbincangannya dengan Lamine Yamal, bintang Barcelona, dengan kesan yang sangat jelas, setelah melakukan wawancara panjang dengan winger muda Spanyol tersebut, sebelum ia mengungkapkan kesimpulan pengalamannya dalam sebuah artikel yang dimuat melalui surat kabar "El País".

Bintang sekaligus mantan pelatih asal Argentina itu memuji kecerdasan Yamal, spontanitasnya, dan kemampuannya untuk tetap membumi meski dengan segala hal yang telah dialaminya selama beberapa tahun terakhir, seraya menegaskan bahwa ia tidak melihat adanya alasan untuk mengkhawatirkan masa depan pemain tersebut.

Valdano menulis, sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Setelah wawancara, selalu tersisa kesan-kesan tertentu. Adapun kesan saya, adalah bahwa kita berhadapan dengan seorang pemuda yang cerdas, dan tidak ada satu pun alasan untuk mengkhawatirkan masa depannya."

Sejak beberapa tahun terakhir, Lamine Yamal hidup di bawah tekanan yang luar biasa, di tengah perhatian besar terhadap segala hal yang ia tampilkan di dalam lapangan, di samping pernyataan dan tindakannya, yang terus-menerus menjadi bahan analisis, sehingga membuka banyak perdebatan seputar kepribadiannya dan cara ia menyikapi ketenaran serta kehidupan di luar lapangan hijau.

Pujian penuh dari mantan bintang Real Madrid

Namun Valdano berpandangan bahwa citra media yang mengelilingi Lamine Yamal tidak menghapus kenyataan adanya seorang pemuda yang benar-benar menyadari akar dirinya dan jalan panjang yang telah ia tempuh untuk mencapai puncak sepak bola.

Mantan bintang Real Madrid itu berkata: "Di usia 19 tahun, keajaiban yang sebenarnya adalah mencapai tempat yang jauh tanpa melupakan siapa dirimu."

Valdano juga membela keterusterangan bintang Spanyol tersebut, di hadapan kritik yang menerpanya akibat sejumlah pernyataannya, seraya menegaskan bahwa berbicara jujur tidak seharusnya berubah menjadi sebuah tuduhan.

Pria berusia 70 tahun itu menutup pesannya dengan kalimat yang tegas: "Ia mengatakan kebenaran, dan yang mengejutkan adalah bahwa kita menganggap mengatakan kebenaran sebagai sebuah dosa."

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Kata-kata Valdano mencerminkan keyakinannya bahwa Lamine Yamal, meski dengan ketenaran dan tekanan besar yang mengelilinginya, masih mampu mengungkapkan pandangan-pandangannya secara spontan dan jelas, tanpa kehilangan keterikatan dengan kepribadian dan asal-usulnya.

Valdano melakukan wawancara panjang dengan Yamal melalui kanal Spanyol "Movistar", yang detailnya telah disampaikan Kooora melalui berita-berita berikut:

"Saya memang berkulit hitam", Lamine Yamal memecah keheningannya soal malam rasisme di Bernabeu

Yamal menantang Real Madrid di Liga Champions, dan mengakui kelemahan menghadapi Bayern dan Paris

Yamal mengkritik standar Ballon d'Or dan mencontohkan Messi serta Ronaldo

Yamal: Saya mengalahkan Mbappe dalam segala hal, dan penampilan gemilang saya melampaui Messi dan Ronaldo