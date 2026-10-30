Legenda Real Madrid Ungkap Kisah di Balik Gagalnya Transfer Messi pada 2001

Miguel Angel Portugal, mantan bintang Real Madrid, mengungkap bahwa Lionel Messi, legenda Barcelona, sebenarnya nyaris mengenakan kostum Los Blancos pada 2001.

Angel Portugal yang kini berusia 70 tahun pernah bermain untuk Real Madrid, serta menangani tim Castilla, dan bekerja sebagai pemandu bakat sekaligus sekretaris teknik klub ibu kota Spanyol tersebut.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Miguel Angel Portugal dalam wawancaranya dengan surat kabar AS, di mana ia menceritakan sejumlah kisah tentang para pemain yang sebenarnya bisa saja mengenakan kostum Real Madrid lebih awal.

Ketika pada awalnya ditanya tentang para pemain yang ia rekomendasikan untuk didatangkan, ia berkata, "Kami telah memantau Neymar dan Coutinho, dan rekomendasi untuk merekrut keduanya selalu ada. Laporan tentang mereka masih tersimpan di arsip klub."

Ia menambahkan, "Adapun Toni Kroos, kami melihatnya ketika ia berusia 16 tahun, dan ia bermain di posisi gelandang serang. Suatu hari saya berkata kepadanya: saya punya laporan tentangmu di sini."

Ia melanjutkan, "Hal yang sama berlaku untuk Luka Modric. Ketika memulai kariernya, fisiknya agak lemah, tetapi ia berkembang pesat di Inggris, dan itu memberikan dampak positif yang besar baginya."

Ia juga berbicara tentang pemantauannya terhadap pemain Brasil, Robinho, di masa lalu, dengan mengatakan, "Ya, saya memantaunya di turnamen Copa Sao Paulo untuk pemain muda ketika ia masih kecil, sama seperti saya memantau banyak pemain lainnya. Kemampuan yang ia miliki berbeda."

Ia menambahkan, "Misalnya, soal kemampuan Vinicius. Vinicius mengandalkan akselerasi dan menghadapi para bek, sedangkan Robinho unggul dalam imajinasi dan keterampilan teknis."

Berbicara tentang para pemain yang sebenarnya bisa didatangkan tetapi transfernya tidak terwujud, giliran Lionel Messi disebutkan.

Ia berkata, "Ada satu momen di mana kami bisa bergerak untuk merekrutnya, karena saat itu ia belum memiliki kontrak profesional dengan Barcelona, dan negosiasi perpanjangan kontraknya belum rampung. Pada saat itu, salah satu orang dekatnya menawarkan kepindahannya ke Real Madrid."

Ia menambahkan, "Saya tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak, tetapi informasi tersebut sampai ke klub, yang isinya bahwa kami bisa saja bergerak untuk merekrutnya."

Ia menegaskan, "Peluang itu benar-benar ada. Klub tidak ingin memutus hubungannya dengan Barcelona, tetapi memang terjadi kedekatan. Meski demikian, saya rasa ia tidak akan mengambil langkah ini demi menghormati hubungan antara kedua klub."