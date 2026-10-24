Legenda Real Madrid, Steve McManaman, memprediksi kemenangan Los Blancos atas Barcelona dengan skor 3-1 pada El Clasico yang dinanti-nantikan, Minggu malam, di Stadion Spotify Camp Nou.

Surat kabar Sport memuat pernyataan McManaman yang ia sampaikan dalam wawancaranya dengan platform 365Scores.

McManaman berkata, "Saya memprediksi Real Madrid menang dengan skor 3-1, tapi mari kita lihat apa yang akan terjadi. Pertandingan ini selalu berada di luar prediksi."

Ia menambahkan, "Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sengit, karena kedua tim sama-sama memiliki kemampuan untuk menentukan hasil laga-laga penting."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ia menegaskan bahwa detail-detail kecil akan menjadi penentu, terutama dalam memanfaatkan peluang di depan gawang dan mengatasi tekanan di momen-momen krusial.

McManaman menggambarkan absennya pemain Brasil, Vinicius Junior, akan sangat berpengaruh, menjelaskan bahwa Vinicius mampu mengubah jalannya pertandingan berkat kecepatan dan kemampuannya dalam duel satu lawan satu dengan para bek.

McManaman tidak percaya bahwa Kylian Mbappe mampu seorang diri menutupi absennya Vinicius, ia berkata, "Mbappe tentu memiliki kemampuan yang besar, tapi keduanya adalah pemain yang sama sekali berbeda, dan kau tidak bisa menutupi semua yang diberikan Vinicius hanya dengan memasukkan pemain lain sebagai penggantinya."

Berdasarkan hal itu, McManaman menilai bahwa Jose Mourinho, pelatih Los Merengues, akan dituntut untuk menemukan solusi taktis yang tepat demi menjaga daya gedor serangan Real Madrid meski tanpa bintang asal Brasil tersebut.

Mantan pemain Real Madrid itu juga memilih Kylian Mbappe ketimbang Lamine Yamal dalam persaingan memperebutkan penghargaan Ballon d'Or.

Ia menjawab tanpa ragu, "Saya akan memilih Mbappe. Ia adalah pemain yang mampu membuat perbedaan dan mencetak gol di pertandingan-pertandingan terpenting, serta memiliki pengalaman yang cukup untuk membantunya mengatasi tekanan."

McManaman juga memuji bintang Barcelona itu, tapi ia tetap pada pilihannya, dengan berkata, "Yamal adalah pemain yang sangat berbakat, dan ia telah menampilkan level yang tinggi meski masih berusia muda, tapi jika saya harus memilih di antara keduanya sekarang, saya akan memilih Mbappe."