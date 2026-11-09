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Real Oviedo v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Legenda Real Madrid Raul Gonzalez jadi pelatih Real Oviedo setelah pemecatan tanpa kompromi Julian Calero

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Legenda Real Madrid, Raul Gonzalez, akan memulai kiprahnya sebagai pelatih tim senior profesional setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Real Oviedo. Penunjukan mengejutkan itu terjadi setelah klub asal Asturias tersebut mengambil keputusan tegas untuk berpisah dengan Julian Calero, meski belakangan kembali meraih kemenangan.

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Grupo Pachuca lakukan pergantian pelatih mengejutkan

Oviedo mengambil keputusan yang mengejutkan sepakbola Spanyol dengan memberhentikan Calero dari posisi pelatih kepala. Keputusan yang dipimpin pemegang saham mayoritas Jesus Martinez dan jajaran direksi Grupo Pachuca itu datang secara mengejutkan mengingat Oviedo baru saja mengalahkan Cadiz. Meski kemenangan tersebut membawa tim kembali ke persaingan ketat untuk promosi, pemilik klub merasa pergantian pelatih diperlukan demi menjaga ambisi mereka tampil di kasta tertinggi.

Klub mengonfirmasi kabar itu pada Senin melalui pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa Calero, yang semula terikat kontrak hingga Juni 2027, akan langsung meninggalkan klub. Ini menjadi akhir yang dingin bagi Calero, yang baru saja berhasil menstabilkan tim setelah serangkaian hasil sulit. Pada akhirnya, jajaran petinggi klub memutuskan bahwa sosok legendaris Raul Gonzalez adalah orang yang tepat untuk memimpin mereka memasuki era baru.

Dari Castilla menuju impian promosi Oviedo

Menurut AS, sosok yang akan duduk di kursi pelatih untuk memenuhi target promosi itu tak lain adalah Raul. Mantan penyerang legendaris tersebut tiba di Estadio Carlos Tartiere untuk menghadapi tantangan besar sebagai pelatih tim senior, setelah baru-baru ini mengakhiri kiprahnya dalam pengembangan pemain di tim muda Real Madrid dan Real Madrid Castilla.

Berbekal rekam jejak meraih gelar di level elite, Raul kini menghadapi ujian berat: mengambil alih tim yang sudah berada dalam persaingan promosi dan membawa Oviedo kembali ke La Liga, sesuatu yang telah lama mereka nantikan.

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Kisah keluarga bagi ikon Madrid

Kedatangan Raul di Oviedo menciptakan dinamika keluarga yang unik di klub tersebut. Putranya, Hector Gonzalez, saat ini menjadi anggota tim cadangan klub, Vetusta. Hector bergabung dengan klub berjuluk Biru asal Asturias itu pada musim panas lalu setelah sempat membela Cadiz dan kini tengah menapaki jenjang sebagai gelandang tengah. Kehadiran ayahnya sebagai pelatih tim utama tentu akan menambah daya tarik musim ini.

Pertandingan berikutnya
OVI

OVI

Segunda Division

14 Nov 2026

GIR

GIR

Bagi Raul, ini adalah tantangan yang telah ia nantikan sejak gantung sepatu. Meski banyak pihak memperkirakan ia pada akhirnya akan meraih kesuksesan di Bernabeu, jalan menuju posisi pelatih tim utama Real Madrid tetap tertutup. Dengan pindah ke Segunda Division, ia kini punya kesempatan untuk membuktikan kecakapan taktiknya di liga yang dikenal menuntut ketahanan fisik dan mental tanpa henti.

Ujian debut melawan Girona menanti

Tidak ada masa penyesuaian yang santai bagi pelatih baru itu karena ia akan langsung bekerja di pusat latihan El Requeson. Raul memiliki waktu sepekan penuh untuk mempersiapkan skuadnya menghadapi laga debut yang penting pada Sabtu malam ini. Oviedo dijadwalkan menjamu Girona di Carlos Tartiere, pertandingan yang sangat berarti bagi posisi kedua tim di klasemen karena mereka mengoleksi jumlah poin yang sama. Girona akan datang ke Asturias dengan tekad bangkit dari kekalahan terbaru mereka melawan Almeria, menjadikan laga ini krusial bagi dua tim yang memburu promosi.

Ditulis olehDonny Afroni

Editor

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.

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