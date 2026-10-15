Harapan Gianni Infantino untuk kembali terpilih sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menghadapi ancaman munculnya kandidat misterius pada detik-detik terakhir.

Dua figur terkemuka mengungkapkan kepada surat kabar Inggris "Telegraph Sport" tentang adanya pergerakan rahasia di balik layar di Eropa untuk mengajukan pesaing yang kredibel sebelum batas waktu pencalonan pada 18 November mendatang.

Menurut surat kabar Inggris tersebut, nama kandidat itu dirahasiakan dengan sangat ketat guna memastikan "mesin FIFA" milik Infantino tetap kebingungan menjelang batas waktu bulan depan, sebelum pemilihan pada Maret 2027.

Saat Infantino memasuki pertemuan penting dengan Dewan FIFA pada Kamis hari ini - yang merupakan pertemuan pertama sejak mencuatnya polemik seputar rencananya menjual sebagian saham Piala Dunia kepada para investor, di samping skandal striker Amerika Serikat Folarin Balogun - sejumlah pihak yang berada di dalam ruangan menegaskan bahwa pria Swiss-Italia itu pada akhirnya bisa saja dilengserkan.

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Posisi Infantino yang sebelumnya tak tersentuh, di mana sekitar 200 dari 211 asosiasi anggota FIFA mendukung pemilihannya kembali tanpa pesaing menjelang Piala Dunia, untuk pertama kalinya tampak rapuh setelah rencananya soal investasi swasta memicu kemarahan global.

Namun sejak saat itu, para penentang potensial mundur, dan Infantino bergerak cepat memperkuat basis dukungannya di Afrika serta mengumpulkan dukungan dari badan-badan nasional lainnya.

Pesaing utamanya menyatakan tidak berminat untuk menantang, yakni Victor Montagliani, presiden CONCACAF, badan yang mengatur sepak bola di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia, meskipun ia merupakan pilihan pertama bagi banyak penentang Infantino di Eropa. Kini ia justru fokus pada pemilihannya kembali sebagai presiden konfederasinya.

Nasser Al-Khelaifi asal Qatar, presiden klub Paris Saint-Germain, serta Lise Klaveness, presiden Federasi Sepak Bola Norwegia yang merupakan salah satu kritikus paling keras terhadap Infantino, juga telah menepis kemungkinan pencalonan mereka.

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, Pangeran Ali bin Al Hussein dari Yordania, Arsene Wenger, mantan manajer Arsenal yang kini menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global FIFA, serta Michele Kang, pemilik klub Lyon selain tim putri London City Lionesses dan Washington Spirit, masuk dalam daftar kandidat.

Sementara sebagian pihak menaruh ketertarikan pada Luis Figo asal Portugal, legenda Real Madrid, yang secara terbuka menyerukan pengunduran diri Infantino pada Agustus lalu.

Namun mereka yang bekerja di balik layar untuk menggalang dukungan bagi kandidat penantang tetap bungkam soal figur "pemersatu" yang mereka maksud.

Salah satu sumber mengatakan kepada surat kabar Inggris tersebut, saat ditanya mengenai identitas figur itu: "Risikonya terlalu besar."

Infantino, yang mengejar masa jabatan keempat dan terakhirnya, masih harus melewati hambatan lain. Hubungan dengan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) sangat tegang, karena badan tersebut masih bersiap mengambil langkah hukum, dengan menuntut akses terhadap bukti dan dokumen untuk digunakan dalam gugatan-gugatan yang diajukan terhadap presiden yang sedang terjepit itu di Swiss.

Infantino pernah berjanji membersihkan FIFA setelah polemik yang muncul seputar pendahulunya, Sepp Blatter, dan ia merupakan anggota komite reformasi yang menetapkan aturan yang mewajibkan FIFA mempublikasikan gaji, bonus, dan kompensasi para figur pimpinannya.

Namun ketika ia tiba di pertemuannya di Zurich pekan ini - di tengah tuduhan bahwa ia gagal mengumumkan secara benar "gaji kedua" sebesar 1,3 juta pound sterling - para pesaingnya tetap berkomitmen pada proses pembersihan baru, yang dimulai dengan melengserkannya dari jabatannya.